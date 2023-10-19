في الجول يكشف سبب غياب معلول عن مواجهة الأهلي أمام سيمبا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 15:16

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي

يغيب علي معلول ظهير أيسر الأهلي عن مواجهة سيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الإفريقي.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com فإن غياب معلول عن اللقاء جاء بسبب عدم توافر رحلة طيران إلى تنزانيا للحاق بالبعثة واللاعب يعود إلى القاهرة.

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وخاض معلول رفقة منتخب تونس وديتين في جنوب شرق آسيا ضد كوريا الجنوبية ثم اليابان.

وشهدت قائمة الأهلي أيضا غياب أنتوني موديست مهاجم الفريق، وعلم FilGoal.com أن سبب غيابه معاناته من نزلة برد.

بينما شهدت القائمة عودة كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح.

وتواجد إمام عاشور بشكل طبيعي في قائمة الفريق المغادرة إلى تنزانيا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

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