خبر في الجول - الأهلي بالطاقم الأسود بالكامل أمام سيمبا تضامنا مع فلسطين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 15:11

كتب : أحمد الخولي

الأهلي بـ القميص الأسود قبل لقاء المريخ

قرر الأهلي ارتداء الزي الأسود بالكامل أمام سيمبا التنزاني في افتتاح الدوري الإفريقي تضامنا مع فلسطين وغزة.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وحسبما علم FilGoal.com سيظهر لاعبو الأهلي بالقميص الأسود والشورت والجوارب السوداء في المباراة التي تقام في دار السلام عاصمة تنزانيا.

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وكان الأهلي قرر أمس الأربعاء عدة قرارات جاءت كالتالي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد -مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

الأهلي سيمبا فلسطين
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