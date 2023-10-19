أثليتك: رابطة الدوري الإنجليزي تنصح بمنع رفع أعلام فلسطين وآسرائيل خلال المباريات

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 12:10

كتب : FilGoal

علم فلسطين

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ستنصح فرق الدوري الإنجليزي بمنع دخول أعلام فلسطين وإسرائيل للملاعب.

وتقام مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي في الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وأوضح التقرير أن رابطة الدوري الإنجليزي ستصدر توجيهات للأندية بحظر رفع أعلام فلسطين وإسرائيل داخل الملاعب عند عودة المباريات يوم السبت وسط الصراع المستمر في الشرق الأوسط، والذي قتل فيه الآلاف.

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وأضاف التقرير أن الرابطة ستقدم على هذه الخطوة بعد التشاور مع منظمات إسلامية ويهودية، وكانت هذه إحدى توصياتها.

قبل أيام، ذكرت الرابطة في بيان: "تشعر رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالصدمة والحزن، بسبب الأزمة المتصاعدة في إسرائيل وغزة، ويدين بشدة أعمال العنف المروعة والوحشية ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف البيان "نأمل أن يحل السلام، ونعرب عن تعاطفنا الصادق مع الضحايا وأسرهم والمجتمعات المتضررة. وكدليل على الاحترام لجميع المتضررين، سيرتدي لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرون الفنيون ومسؤولو المباريات شارات سوداء ويلتزمون دقيقة صمت في المباريات التي ستقام من السبت 21 إلى الاثنين 23 أكتوبر"

وشدد البيان "وستقدم الرابطة أيضًا تبرعًا للصليب الأحمر البريطاني لدعم جهود الإغاثة لمساعدة المحتاجين".

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد قرر الوقوف على الحياد والوقوف دقيقة صمت تضامنا على جميع ضحايا حرب إسرائيل ضد فلسطين دون الوقوف مع طرف واحد.

وكانت تقارير إنجليزية قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الاتحاد الإنجليزي في إضاءة قوس ملعب ويمبلي بألوان علم إسرائيل.

وجاء ذلك قبل أن تكشف شبكة بي بي سي عن تراجع الاتحاد الإنجليزي خوفا من رد فعل عنيف وعدم حدوث انقسام بين مجتمعات داخل إنجلترا.

واستدل التقرير على ما حدث داخل فريق واحد مثل أرسنال عندما نشر محمد النني صورة علم فلسطين بينما أعلن أولكسندر زينشينكو دعمه لإسرائيل.

الدوري الإنجليزي فلسطين
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