مؤتمر قائد سيمبا: نخطط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي قبل الإياب

أوضح جون بوكو قائد سيمبا التنزاني أن فريقه خطط لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب من ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وقال جون بوكو خلال المؤتمر الصحفي: "لن تكون مباراة سهلة، الأهلي هو الفريق الأفضل ولكن لدينا أيضا فريق جيد".

وأضاف "لدينا ميزة اللعب على أرضنا أمام جماهيرنا التي ستملأ الملعب".

وأتم "كل لاعب يعرف أهمية المباراة ونخطط لضمان تحقيق نتيجة إيجابية حتى نكون في أمان خلال مباراة الإياب".

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.