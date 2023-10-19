مؤتمر مدرب سيمبا: ليس لدي أي ضغط في مواجهة الأهلي فأنا أستمتع بها

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني

شدد روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني على أن مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري الإفريقي لكرة القدم لا تشكل أي ضغط.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وقال روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا خلال المؤتمر الصحفي: "نحترم الأهلي لأنه فريق كبير ويمتلك خبرة في دوري أبطال إفريقيا، لكن سيمبا كبير أيضا وجاهز لمباراة الغد وسنفوز".

أخبار متعلقة:
قرارات الأهلي - تخصيص عائد مباراة سيمبا لضحايا فلسطين وتعليق البث بكل منصات النادي خبر في الجول - موديست خارج مواجهة الأهلي ضد سيمبا.. وموقف إمام وعبد المنعم الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي خبر في الجول - الكشف عن طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي ضد سيمبا في الدوري الإفريقي

وأضاف "ليس لدي أي ضغط في مباراة الغد على الرغم من أنها مباراة كبيرة، عندما كنت لاعبا في البرازيل واجهت مباريات مثل هذه لذا فأنا أستمتع بها وليس لدي أي ضغط".

وأتم عن عودة هينوك إينونجا مدافع الفريق قائلا: "هو أفضل لاعب في مركزه بإفريقيا، عودته ستزيد قوتنا وأتوقع الاستعانة به في مباراة الغد".

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني سيمبا الأهلي الدوري الإفريقي
نرشح لكم
أون تايم سبورتس تعلن الحصول على حق بث مباريات الدوري الإفريقي مؤتمر قائد سيمبا: نخطط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي قبل الإياب الاتحاد الجزائري يعلق كل الأنشطة الكروية تضامنا مع فلسطين قائمة الأهلي - معلول يلحق بالبعثة في تنزانيا.. وغياب موديست خبر في الجول - موديست خارج مواجهة الأهلي ضد سيمبا.. وموقف إمام وعبد المنعم انتصارات بوركينية وسيراليونية.. ماذا فعل منافسو مصر في تصفيات كأس العالم منافس مصر – كاب فيردي تخسر من جزر القُمر وديا محرز: محبط بسبب التعادل.. والطرد زاد عزيمة منتخب مصر
أخر الأخبار
أثليتك: رابطة الدوري الإنجليزي تنصح بمنع رفع أعلام فلسطين وآسرائيل خلال المباريات 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أون تايم سبورتس تعلن الحصول على حق بث مباريات الدوري الإفريقي 17 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر قائد سيمبا: نخطط لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي قبل الإياب 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مؤتمر مدرب سيمبا: ليس لدي أي ضغط في مواجهة الأهلي فأنا أستمتع بها 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
نوران جوهر تكشف لـ في الجول كواليس انضمام الاسكواش لـ أولمبياد 2028.. وحلمها بعد 5 سنوات ساعة | رياضات أخرى
يد - دودو يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر ساعة | كرة يد
رسالة مؤثرة من نيمار بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي ساعة | أمريكا
ميسي يكشف ماذا سيفعل بعد نهاية الموسم مع إنتر ميامي 11 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة