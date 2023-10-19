مؤتمر مدرب سيمبا: ليس لدي أي ضغط في مواجهة الأهلي فأنا أستمتع بها

شدد روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني على أن مواجهة الأهلي في افتتاح الدوري الإفريقي لكرة القدم لا تشكل أي ضغط.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وقال روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا خلال المؤتمر الصحفي: "نحترم الأهلي لأنه فريق كبير ويمتلك خبرة في دوري أبطال إفريقيا، لكن سيمبا كبير أيضا وجاهز لمباراة الغد وسنفوز".

وأضاف "ليس لدي أي ضغط في مباراة الغد على الرغم من أنها مباراة كبيرة، عندما كنت لاعبا في البرازيل واجهت مباريات مثل هذه لذا فأنا أستمتع بها وليس لدي أي ضغط".

وأتم عن عودة هينوك إينونجا مدافع الفريق قائلا: "هو أفضل لاعب في مركزه بإفريقيا، عودته ستزيد قوتنا وأتوقع الاستعانة به في مباراة الغد".

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب لتحديد المتأهل لنصف النهائي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.