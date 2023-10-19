نوران جوهر تكشف لـ في الجول كواليس انضمام الاسكواش لـ أولمبياد 2028.. وحلمها بعد 5 سنوات

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 11:17

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - اسكواش

كشفت نوران جوهر لاعبة الاسكواش كواليس انضمام اللعبة لأول مرة لـ أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ووافقت اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش. (طالع التفاصيل)

وشاركت نوران في الملف المُقدم للجنة المنظمة للبطولة حيث تكشف كواليسه عبر FilGoal.com، وأعربت عن حلمها في 2028.

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وصرّحت نوران لـ FilGoal.com: "يوم 30 سبتمبر 2022 قدمنا عرضا تقديميا اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وطُلب مني تقديم اللعبة ضمن 5 أخرين، ومن وقتها انتظرنا القرار والذي جاء بالموافقة على إدراج اللعبة في الأولمبياد بالنهاية".

وأضافت "لم يتم مناقشة كيفية اختيار المشاركين بعد، واعتقد أنه سيكون هناك عدد محدد لكل دولة من أجل مشاركة أكبر عدد من الدول، ولم يُعلن بعد عن أي شيء بشكل رسمي".

وعن حلمها للمشاركة في الأولمبياد بعد 5 سنوات من الآن: "لم أكن أخطط للاعتزال قبل 2028، ولن يتغير أي شيء في خطتي، الموسم طويل جدا في الاسكواش ونخوض من 12-14 بطولة في العام الواحد، سيكون وقت البطولة مثالي بالنسبة لي وسأحاول الفوز بكل البطولات وأعود لصدارة التصنيف وكلها أهداف تساهم في المشاركة بالأولمبياد والمنافسة على ميدالية".

وأتمت "سيكون لدى مصر فرصة المنافسة على 6 ميداليات، حال شارك 3 لاعبين مصريين ومصريات، وأيضا إذا سمحت القرعة ألا نواجه بعضنا البعض قبل نصف النهائي، لكن هذا لا يمنع أن هناك منافسة قوية من دول أخرى مثل بيرو وأمريكا وإنجلترا وماليزيا، الاسكواش المصري الأقوى في العالم لكن هذا لا يمنع وجود منافسة قوية جدا".

وبذلك تم إضافة رياضات الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم لأولمبياد 2028.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

ولم يتضح موقف الرياضات من الاستمرار بعد أولمبياد لوس أنجلوس أم مشاركة لمدة نسخة واحدة مثلما حدث مع الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وتستعد لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1984 و1932.

وتقام الدورة المقبلة في باريس في شهر يوليو من عام 2024.

ويهيمن أبطال مصر على منافسات الاسكواش الدولية على مستوى الرجال والسيدات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com سن أبرز لاعبي الجيل الحالي خلال أولمبياد لوس أنجلوس في 2028:

- أمينة عرفي (21 عاما)

- مصطفى عسل (27 عاما)

- هانيا الحمامي (28 عاما)

- نوران جوهر (31 عاما)

- نور الشربيني (32 عاما)

- نور الطيب (35 عاما)

- علي فرج (36 عاما)

- كريم عبد الجواد (37 عاما)

- طارق مؤمن (40 عاما)

اسكواش أولمبياد 2028
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