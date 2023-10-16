الحلم أصبح حقيقة.. إدراج الاسكواش ضمن منافسات أولمبياد 2028

انتهى وقت الانتظار وحان وقت الاستعداد لمنافسة الأبطال المصريين على ميداليات أولمبية في رياضة الاسكواش.

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.

وينضم الاسكواش للمرة الأولى إلى المنافسات الأولمبية في التاريخ.

وبذلك تم إضافة رياضات الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم لأولمبياد 2028.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

ولم يتضح موقف الرياضات من الاستمرار بعد أولمبياد لوس أنجلوس أم مشاركة لمدة نسخة واحدة مثلما حدث مع الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وتستعد لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1984 و1932.

وتقام الدورة المقبلة في باريس في شهر يوليو من عام 2024.

ويهيمن أبطال مصر على منافسات الاسكواش الدولية على مستوى الرجال والسيدات خلال الفترة الأخيرة.

ويستعرض لكم FilGoal.com سن أبرز لاعبي الجيل الحالي خلال أولمبياد لوس أنجلوس في 2028:

- أمينة عرفي (21 عاما)

- مصطفى عسل (27 عاما)

- هانيا الحمامي (28 عاما)

- نوران جوهر (31 عاما)

- نور الشربيني (32 عاما)

- نور الطيب (35 عاما)

- علي فرج (36 عاما)

- كريم عبد الجواد (37 عاما)

- طارق مؤمن (40 عاما)