فاجيولي يكشف كل شيء: تونالي أنشيء لي حسابا للمراهنات.. وقيل لي سوف أكسر ساقيك

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 22:24

كتب : FilGoal

نيكولو فاجيولي - يوفنتوس

كشف نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي كيف انخرط في المراهنات، ومن تسبب في دخوله ذلك العالم والتهديدات التي تلقاها.

نيكولو فاجولي

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وعوقب اللاعب بالإيقاف لمدة 7 أشهر بسبب المراهنات.

وقال فاجيولي في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "بدأت المراهنة عندما تيريانا عندما كنت لاعبا لفريق تحت 21 عاما، بدأت ذلك لأنني رأيت آخرين يفعلون ذلك في المنتخب، الأمر كان يسليني".

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وأضاف "كنت مضغوطا بسبب الديون، كان هناك راهنات على الأخطاء والبطاقات، عُرض الأمر عليّ، لكنني لم أوافق لأنه ضد أخلاقي".

وأشار "ساندرو تونالي اقترح عليّ المراهنة عبر موقع غير شرعي، وأنشئ لي حسابا على الموقع، لا يمكنني القول إنه راهن على أحداثا متعلقة بكرة القدم، لكنني سمعت أنه على ديون كثيرة من المراهنة".

وتابع "في البداية راهنت على التنس ثم كرة القدم لكنني لم أراهن على مباريات كريمونيزي ويوفنتوس".

وأوضح "راهنت على مباراة تورينو وميلان يوم 30 أكتوبر 2020 وبعض مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22 مثل بورتو ضد أتليتكو مدريد وريال مدريد ضد إنتر".

وكشف "طلبت من فيدريكو جاتي سلفة بقيمة 40 ألف يورو لكنني أخبرته أنني احتاجها لشراء ساعة، وكل يوم يطلب مني أن أرد له أمواله، حساباتي تديرها والدتي، دارجوشين (لاعب جنوى الحالي) اقترضت منه 40 ألف يورو في أكتوبر 2022 وعليّ أن أرد له أمواله".

وتابع "حولت تلك الأموال عن طريق البنك إلى متجر المجوهرات في ميلانو حيث اشتريت ساعات فاخرة ليتم تسليمها إلى مشغلي منصة المراهنات".

وواصل "وصلت ديوني إلى حوالي ثلاثة ملايين. زادت ديوني وتلقيت تهديدات جسدية خطيرة بشكل متزايد، مثل: سوف أكسر ساقيك".

وأتم "خلال مباراة ساسولو ويوفنتوس (أبريل 2023)، ارتكبت خطأً فنيا وتم استبدالي. انفجرت في البكاء على مقاعد البدلاء وأنا أفكر في ديون الرهان".

Fans heartbroken as Juventus starlet Fagioli left in tears on bench after being subbed following costly Sassuolo mistake | The Sun

وأعلن نادي نيوكاسل خضوع تونالي للتحقيق في قضية المراهنات بإيطاليا.

وسبق أن أعلن فابريزيو كورونا الصحفي الإيطالي تورط فاجيولي وتونالي ونيكولو زانيولو في المراهنات واستبعد الثنائي الأخير من معسكر المنتخب للخضوع للتحقيقات.

يوفنتوس مراهنات فاجيولي
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