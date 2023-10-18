تقرير: نيوكاسل وبايرن مهتمان بضم كالفين فيليبس

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

مانشستر ستيي - كالفين فيليبس

أبدى نيوكاسل اهتماما بضم كالفيس فيليبس لاعب خط وسط مانشستر سيتي.

كالفن فيليبس

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وحسبما ذكر موقع "نورثرن إيكو" الإنجليزي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن نيوكاسل مستعد للتقدم بعرض لسيتي لضم فيليبس في شهر يناير المقبل.

وأوضح التقرير كذلك أن بايرن ميونيخ يرغب في ضم اللاعب حال توافرت الفرصة لحدوث ذلك.

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ويعاني كالفين فيليبس من قلة مشاركاته مع سيتي منذ انضمامه إليه قادما من ليدز يونايتد في صيف عام 2022.

وقال فيليبس عقب لقاء إيطاليا في التصفيات المؤهلة ليورو 2024: "أعرف أنني أحتاج للعب باستمرار كل أسبوع".

وواصل "سأتخذ قراري بشأن مستقبلي خلال الأشهر المقبلة".

وأكمل "جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أخبرني أنني كي أحافظ على مكاني في المنتخب فيجب أن ألعب في النادي بشكل مستمر وهذا ما أريد القيام به، أنا أتفق مع جاريث".

وأتم "خلال السنة ونصف الأخيرة لم أستطع المشاركة باستمرار بسبب الإصابات وأسباب أخرى، أتمنى أن أحصل على فرصة للعب وإن لم يحدث فهناك قرارات ينبغي علي اتخاذها".

اللاعب صاحب الـ27 عاما شارك مع سيتي في 26 مباراة فقط بواقع 760 دقيقة على مدار عام ونصف.

مانشستر سيتي بايرن ميونيخ نيوكاسل كالفين فيليبس
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