برباتوف: رونالدو يستطيع اللعب لما بعد الـ40

يؤمن ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق أن زميله وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو يستطيع مواصلة اللعب حتى بعد تجاوز سن الـ40.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر

اللاعب البرتغالي يبلغ من العمر حاليا 38 عاما وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى يورو 2024 رسميا.

وتحدث برباتوف للصحفيين قائلا: "رونالدو سيتوقف حينما يريد ذلك، عندما تعتني بنفسك بالطريقة التي يعتني بها بنفسه وأن تكون وسط فريق مثل ذلك الذي يتواجد معه حاليا ففرصة لعب كرة القدم تصبح أكبر من المتوقع".

وتابع المهاجم البلغاري السابق حديثه "في حالة كريستيانو أعتقد أنه يستطيع اللعب لعامين أو ثلاثة مقبلين".

وأردف "البعض سيقول إنه يلعب في دوري أبطأ وليس بنفس جودة الدوري الإنجليزي لكن هذا لا يهم".

وأكمل "هو مازال يثبت مدى قوته خاصة في الفترة الأخيرة بأهدافه والأداء الذي يقدمه مع البرتغال، لقد ساعدهم على التأهل ليورو 2024".

وأتم برباتوف حديثه "بالطبع يوما ما سنشاهد مشاركته في البطولة الأخيرة له ولكن علينا تركه وأنا واثق من أنه سيفاجئنا بقرار آخر قريبا جدا، لكن في اللحظة الحالية هو يسير بخطى ثابتة لذا علينا الاستمتاع بما يقدمه حتى يقرر إنه حان وقت الاعتزال".