الاتحاد الجزائري يعلق كل الأنشطة الكروية تضامنا مع فلسطين

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الأربعاء رسميا تعليق كافة أنشطته الكروية لحين إشعار آخر تضامنا مع فلسطين.

وأفاد الاتحاد الجزائري في بيانه أنه تقرر تعليق كافة الأنشطة الكروية احتراما لأرواح الشهداء في فلسطين الذين استشهدوا جراء العدوان من قوات الاحتلال.

وكان من المقرر استئناف الدوري الجزائري لنشاطه يوم الجمعة المقبلة بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

ففي ذلك اليوم كان من المفترض إقامة ست مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

وتتعرض غزة حاليا لعدوان غاشم من قبل قوات الاحتلال كان آخره قصف لمستشفى الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء.

ويتصدر مولودية الجزائر الترتيب بتسع نقاط بعد مرور أربع جولات بفارق الأهداف عن ملاحقه اتحاد خنشلة.