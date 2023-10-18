قائمة الأهلي - معلول يلحق بالبعثة في تنزانيا.. وغياب موديست

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 16:43

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - كهربا - بعثة الأهلي

غادرت بعثة فريق الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى تنزانيا برئاسة طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي، استعدادا لمواجهة سيمبا.

ويفتتح الأهلي مشواره بالنسخة الأولى من الدوري الإفريقي بمواجهة سيمبا في ذهاب ربع نهائي المسابقة.

وشهدت قائمة الأهلي غياب أنتوني موديست مهاجم الفريق، وعلم FilGoal.com أن سبب غيابه معاناته من نزلة برد.

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بينما شهدت القائمة عودة كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح.

وتواجد إمام عاشور بشكل طبيعي في قائمة الفريق المغادرة إلى تنزانيا.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى : محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع : علي معلول - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط : محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم : محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

ويلحق علي معلول ببعثة الأهلي في تنزانيا بسبب ارتباطه مع منتخب تونس وخوض مواجهة اليابان الودية في اليابان أمس الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

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