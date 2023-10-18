مجيد بوقرة يتولى تدريب متذيل الدوري القطري

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 12:13

كتب : FilGoal

مجيد بوقرة - الجزائر

أعلن نادي المرخية القطري تعاقده رسميا مع الجزائري مجيد بوقرة كمدير فني للفريق.

وأفاد النادي عبر موقعه: "تعاقدنا رسميا مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة، شهد توقيع العقد مسفر المسيفري، المدير العام للنادي، وعدد من أعضاء الجهاز الإداري".

ويمتد عقد البالغ من العمر 41 عاما، لمدة 3 أعوام.

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المرخية يتذيل ترتيب الدوري القطري بلا نقاط بعد خسارة مبارياته الـ5 هذا الموسم.

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قبل أسبوعين، انفصل مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين عن الفريق بطلب منه.

وقتها أفاد الاتحاد الجزائري لكرة القدم في بيان: "بعد تأجيل التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024، قررنا الموافقة على طلب مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر للمحليين بخوض تجربة تدريب أحد الأندية القطرية".

بوقرة قاد منتخب الجزائر للتتويج بكأس العرب 2021، والتأهل لنهائي أمم إفريقيا للمحليين 2022.

ووجه بوقرة رسالة للجماهير قال فيها: "الرغبة في مواصلة التعلم كمدرب ستقودني إلى ترك منصبي كمدرب لمنتخب الجزائر للمحليين، بهدف أن أكون نشطا بشكل يومي، في منافسات مستمرة".

وأضاف "بالنظر إلى عدم وجود مواعيد نهائية قصيرة المدى، لا سيما في ظل تأجيل التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2024 التي أعلن عنها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل أيام قليلة، فقد حان الوقت بالنسبة لي للدخول في تحديات جديدة".

وتابع "لقد كان شرفًا لي أن أكون مدربا للمنتخب الوطني للاعبين المحليين لمدة 3 سنوات وأن أخدم بلدي".

الجزائر مجيد بوقرة المرخية القطري
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