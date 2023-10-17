طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تطورات إصابة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق.

ويغيب السولية عن المشاركة في المباريات منذ فترة عقب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي أن السولية أجرى أشعة جديدة مساء أمس الإثنين وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن السولية يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ليقترب من العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع السولية لفحوصات طبية، تحت إشراف الجهاز الطبي، وقياسات مستمرة خلال برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويسبق خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.