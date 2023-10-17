طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 23:02

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - عمرو السولية

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تطورات إصابة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق.

ويغيب السولية عن المشاركة في المباريات منذ فترة عقب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح طبيب الأهلي أن السولية أجرى أشعة جديدة مساء أمس الإثنين وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.

أخبار متعلقة:
رجل النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 2024 "كفى صمتا وخوفا وتبريرا" رسالة من محمد عبد المنعم لشعوب العالم بعد ما حدث في غزة حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك

وأشار طبيب الأهلي إلى أن السولية يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ليقترب من العودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويخضع السولية لفحوصات طبية، تحت إشراف الجهاز الطبي، وقياسات مستمرة خلال برنامجه التأهيلي للاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لملاقاة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

ويسبق خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري البعثة للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، وتذليل أي صعاب إن وجدت، وتوفير كافة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني على تحقيق أهدافه.

الأهلي السولية
نرشح لكم
حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موعد فتح ملف تجديد معلول وتاو موعد وصول أوسوريو إلى القاهرة انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن" خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف انتخابات الزمالك - "دعم بشكل تام".. أحمد سليمان يصدر بيانا بشأن استبعاد المندوه
أخر الأخبار
تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تحسم بطاقة التأهل بقلب الطاولة على إيطاليا بثلاثية 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
صافرات استهجان وهتاف فلسطين حرة خلال دقيقة صمت بمواجهة إنجلترا ضد إيطاليا 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة السولية 56 دقيقة | الدوري المصري
رجل النهائيات.. دي ماريا يعلن اعتزاله الدولي بعد كوبا أمريكا 2024 ساعة | الكرة الأوروبية
"كفى صمتا وخوفا وتبريرا" رسالة من محمد عبد المنعم لشعوب العالم بعد ما حدث في غزة ساعة | الكرة المصرية
حسين لبيب: إمام عاشور ظُلم.. دفعوه للرحيل من الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
انتهت تصفيات يورو 2024 - إنجلترا (3)-(1) إيطاليا.. نهاية المباراة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الزمالك يكشف كل شيء بشأن تنظيم الانتخابات.. وغلق النادي مبكرا الخميس 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة