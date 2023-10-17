منافس مصر – كاب فيردي تخسر من جزر القُمر وديا

خسر منتخب كاب فيردي من جزر القُمر وديا اليوم الثلاثاء بهدفين لهدف.

افتتح منتخب كاب فيردي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من روتشا سانتوس.

وأدرك جزر القُمر التعادل عن طريق يونس الميهووري في الدقيقة 48.

قبل أن يخطف عادل محمود الانتصار من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

ويلعب منتخب كاب فيردي رفقة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

ويقع المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة كل من موزمبيق وغانا.

وستقام مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي في الـ22 من شهر يناير المقبل.

ولم يسبق لمنتخب مصر أن واجه كاب فيردي أبدا طوال تاريخه.

ويعد هذا هو التأهل الرابع لكاب فيردي في تاريخه لأمم إفريقيا بعد نسخ 2013 و2015 و2021.

وكان أبرز إنجاز لكاب فيردي هو التأهل لربع النهائي في عام 2013.