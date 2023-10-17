سكاي: عودة حكما تقنية الفيديو في مباراة توتنام وليفربول لإدارة مباريات الدوري الإنجليزي

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عودة حكمي تقنية الفيديو دارين إنجلاند ودانييل كوك لإدارة مباريات بريميرليج عقب نهاية التوقف الدولي بعد خطأهما الفادح في لقاء توتنام وليفربول.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن إنجلاند سيتولى مهمة الحكم الرابع في مباراة برينتفورد وبيرنلي في الجولة التاسعة.

فيما سيتولى كوك مهمة الحكم المساعد في مباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر يونايتد.

وكان الاتحاد الإنجليزي استبعد الثنائي من إدارة مباريات الجولة التاسعة من الدوري بعدما تسببا في عدم احتساب هدف لويس دياز أمام توتنام.

إذ أنه في ذلك الوقت احتُسب الهدف كتسلل على اللاعب الكولومبي.

لكن عقب ظهور الصورة وبسبب سواء تواصل بين غرفة تقنية الفيديو وحكم الساحة اعتقد إنجلاند أن الأخير سوف يحتسب هدفا لذا أبلغه بصحة قراره.

وظهر من التسجيل الصوتي الذي أزاحت لجنة الحكام الإنجليزية الستار عنه أنه كان ينبغي إيقاف اللعب واحتساب الهدف لكن الحكم أجاب بأن ذلك غير ممكن.