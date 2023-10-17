محرز: محبط بسبب التعادل.. والطرد زاد عزيمة منتخب مصر

يرى رياض محرز قائد منتخب الجزائر أن البطاقة الحمراء التي تلقاها محمد هاني مدافع منتخب مصر زادت الفراعنة عزيمة في لقاء الفريقين الودي.

منتخب مصر الذي لعب بـ10 لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقدم بهدف منذ الدقيقة 62 حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد اهتزاز شباك محمد الشناوي برأسية إسلام سليماني.

وقال رياض محرز في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "أنا محبط بعض الشيء بسبب نتيجة التعادل لأننا لعبنا أمام 10 لاعبين".

وأضاف "لم نجد الحلول خلال المباراة، لكننا عدنا بقوة في الدقائق الـ10 الأخيرة".

وأكمل "تجهزنا للمباراة بشكل جيد، لكن البطاقة الحمراء زادت منتخب مصر عزيمة".

وتابع لاعب أهلي جدة السعودي "إسلام سليماني برهن أنه مهاجم كبير كما فعل دائما طوال مشواره الدولي".

وأتم "نسعى للعب مباريات تصفيات كأس العالم بشكل جيد قبل أن نبدأ التحضير للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، مجموعتنا ليست صعبة وليست سهلة في الوقت نفسه".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع.

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وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير 2024.