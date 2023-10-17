حوار - محمد النني: بكيت فرحا لتجديد تعاقدي مع أرسنال.. والإعلام لم يصدق أحلامي في المقاولون

كشف محمد النني لاعب وسط منتخب مصر وأرسنال عن تفاصيل تجديد تعاقده مع ناديه الإنجليزي قبل عدة شهور.

وأجرى محمد النني حوارا مطولا مع جريدة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية تحدث فيه عن كواليس تجديد تعاقده وأحلامه مع أرسنال، وكذلك طموحه بشكل عام في كرة القدم.

وقال النني: "اليوم الذي طلب مني أرسنال البقاء مع النادي كان من أسعد أيام حياتي ولا يمكنني أن أرى نفسي في ناد آخر قبل الاعتزال".

وأشار "الطريقة التي تحدث أرسنال بها معي لتجديد معي جعلتني أبكي فرحا في ذلك اليوم".

وواصل "في نادي أرسنال يعرفون جيدا أنني أحبهم بنسبة 100%، إنهم يعرفون أنني لا أريد الرحيل وأريد البقاء وإنهاء مسيرتي هنا".

وأوضح "تعرضت للإصابة وكان عقدي على وشك الإنتهاء ولم أتمكن من اللعب لكن المسؤولين جاءوا لي في التالي لإصابتي وقالوا لي: مو.. أي نوع من العقد يجب أن يكون، فنحن نحبك ونريدك أن تبقى هنا".

لاعب وسط منتخب مصر قال: "أريد أن أنهي مسيرتي عندما أبلغ 36 أو 37 عاما، لذلك لا يزال أمامي 5 أو 6 سنوات متبقية في الملاعب وأنا أعمل بجد كما هو الحال دائما وأحاول العودة إلى التشكيل الأساسي لأرسنال بالتأكيد، هذا هو هدفي هذا الموسم".

وحكى النني عن موقف له عندما كان لا يزال في الدوري المصري قائلا: "كنت ألعب لأحد أندية منتصف الجدول في مصر (يقصد المقاولون) وسألني أحد المراسلين أين تريد أن تلعب وقلت له أريد اللعب في كامب نو في برشلونة.. أقسم لك أنه غادر للتو ولم يكمل المقابلة معي، لم يقل لي حتى كلمة شكرا ولا وداعا ولا أي شيء".

بالصدفة بعد ذلك عندما انتقل النني إلى أرسنال لعب ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا، واستطاع تسجيل أول أهدافه مع المدفعجية وجاء في شباك برشلونة في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو.

النني أتم تصريحاته "إذا لم يكن لديك حلم كبير في كرة القدم فلن تحصل على أي شيء، إذا كان لديك حلم كبير على الأقل سوف تقترب منه، هذا ما أؤمن به حقا، أحب أن أحلم فما الذي سأخسره؟".

وينتهي تعاقد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري.

محمد النني البالغ من العمر 31 عاما انضم لصفوف أرسنال مطلع عام 2016 قادما من بازل السويسري.

وخرج النني على سبيل الإعارة لنصف موسم مع فريق بشكتاش التركي قبل أن يعود من جديد إلى أرسنال.

النني بدأ مسيرته الكروية مع فريق الشباب في النادي الأهلي قبل الانتقال إلى المقاولون العرب ومنه إلى بازل السويسري في 2013.

ومع منتخب مصر لعب النني 90 مباراة دولية سجل خلالها 8 أهداف.