مدافع الجزائر: منتخب مصر أغلق علينا كل المنافذ

اعترف محمد أمين توجاي مدافع منتخب الجزائر بالصعوبات الكبيرة التي واجهت فريقه أمام منتخب مصر في المباراة الودية التي جمعتهما بالإمارات.

منتخب مصر الذي لعب بـ10 لاعبين منذ منتصف الشوط الأول تقدم بهدف منذ الدقيقة 62 حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد اهتزاز شباك محمد الشناوي برأسية إسلام سليماني.

وقال توجاي في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "المواجهة أمام منتخب مصر كانت حماسية وأوفت بكل الوعود".

وأضاف "كانت مباراة صعبة بين منتخبين شقيقين، مبارياتنا دائما ما تكون حماسية في إطار رياضي".

وواصل "كنا نريد تحقيق الفوز لكن المنتخب المصري أغلق كل المنافذ، وعرف كيف يخطف الهدف من كرة ثابتة".

وأتم مدافع الترجي التونسي "كان رد فعلنا متأخرا بعض الشيء لكننا استطعنا إحراز التعادل".

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع.

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وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير 2024.

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