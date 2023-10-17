بلماضي: لا لتهويل اشتباكي مع بن رحمة

كشف جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن أسباب المشادة بينه ولاعبه سعيد بن رحمة أثناء استبداله في مباراة مصر الودية.

ولقطت الكاميرات انفعال بلماضي على بن رحمة ومسكه بقوة من قميصه أثناء تبديله، قبل أن ينتهي الأمر في لحظات.

وقال بلماضي في تصريحات نقلتها الشروق الجزائرية: "اشتباكي مع سعيد بن رحمة؟ الأمر يحدث بشكل طبيعي في كرة القدم".

وأضاف "اتخذت قرار تبديله لأنني لم أكن راضيا عن أدائه، مثلما لم يهضم هو أمر تغييره، أرجو عدم تهويل ما جرى بيننا".

بن رحمة بدأ اللقاء بشكل أساسي قبل أن يستبدل بحسام عوار عقب تسجيل مصر لهدف التقدم.

وتابع "قبل يومين كان الجميع يتحدث عما حدث بين إسلام سليماني وبن رحمة في لقطة ركلة الجزاء أمام كاب فيردي، هذه أمور تحدث في كرة القدم، لا توجد أي فائدة للحديث عن أمور مثل هذه".

في مباراة الجزائر الودية اختلف سليماني وبن رحمة حول تسديد ركلة جزاء حصل عليها لاعب وست هام يونايتد، لكن الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر سددها بنجاح في النهاية.

عقب اللقاء نشر بن رحمة صورته مع سليماني عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد نهاية الأزمة.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر للطرد في منتصف الشوط الأول من المباراة.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي في الدقيقة 62، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء في الوقت بدل الضائع.

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وتأتي المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير 2024.

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