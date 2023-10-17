منافس مودرن فيوتشر - جاريدو يتولى تدريب اتحاد الجزائر

الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023 - 11:47

كتب : FilGoal

جاريدو - النجم الساحلي - الأهلي

يخوض الإسباني خوان كارلوس جاريدو تجربته الأولى في الجزائر من بوابة اتحاد العاصمة الجزائري.

وأعلن النادي الجزائري يوم الثلاثاء تعيين مدرب الأهلي السابق كمدير فني للفريق.

وذكر النادي في بيان: "خوان كارلوس جاريدو مدربا لاتحاد العاصمة، ‏تمنياتنا بالتوفيق له، ننتظر معه المزيد من التتويجات بإذن الله".

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ويتواجد مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بجوار الهلال الليبي وسوبر سبورت الجنوب إفريقي وحامل اللقب اتحاد العاصمة الجزائري من الكونفدرالية الإفريقية.

الإسباني سيقود تدريب اتحاد العاصمة الجزائري خلفا لعبد الحق بن شيخة.

وتقدم بن شيخة باستقالته من منصبه بعد خسارة أول مباراتين في الدوري الجزائري.

وقرر بن شيخة الاستقالة من تدريب الفريق بعدما تعرض لهجوم من جماهير ناديه في ظل تحقيقه لقبي الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي مؤخرا مع الفريق.

وسبق لجاريدو أن درب فرق الأهلي والإسماعيلي والوداد المغربي على فترتين وكذلك الرجاء المغربي والنجم الساحلي التونسي.

وعربيا درب أيضا فريقي العين الإماراتي والاتفاق السعودي.

وخلال مسيرته التدريب حقق المدرب البالغ 54 عاما 4 ألقاب 2 منها مع الأهلي هي السوبر المصري والكونفدرالية في 2014 ومع الرجاء كأس العرش المغربي والكونفدرالية في 2018.

وجاءت تجربته الأخيرة مع الوداد واستمرت 3 أشهر فقط بين فبراير ومايو 2023 وقاد خلالها الفريق في 14 مباراة.

خوان كارلوس جاريدو اتحاد العاصمة مودرن فيوتشر
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