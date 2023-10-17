الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي مازيمبي الكونغولي بنقل مباراته ضد الترجي التونسي في الدوري الإفريقي إلى تنزانيا.

وقرر كاف نقل مباراة مازيمبي والترجي في ذهاب دور الـ8 من الدوري الإفريقي إلى تنزانيا.

وتغيير موعدها إلى 22 أكتوبر بدلا من يوم 21، وذلك بسبب صعوبة دخول كبار شخصيات الاتحاد الإفريقي ومعدات البث التليفزيوني إلى الكونغو.

وتقام المباراة في ملعب بينجامين مكابا في تنزانيا وهو الملعب الذي سيحتضن مباراة سيمبا التنزاني والأهلي في الدور ذاته.

وأصدر نادي مازيمبي بيانا يهاجم فيه حكومة الكونغو الديمقراطية بسبب التعنت في استخراج تأشيرات دخول مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى البلاد قبل مباراة الترجي التونسي في الدوري الإفريقي.

ويلعب مازيمبي ضد الترجي في دور الـ8 من بطولة الدوري الإفريقي وتقام مباراة الذهاب يوم 21 أكتوبر في الكونغو.

وجاء بيان مازيمبي كالآتي: "قبل أن تبدأ النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي التي يشارك فيها أفضل 8 أندية مرموقة في القارة وبما في ذلك مازيمبي الذي سيلعب ضد الترجي التونسي تمنع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إقامة المباراة".

وأضاف "ضيوف الاتحاد الإفريقي محظورين من دخول الكونغو وكذلك معدات تقنية الفيديو محجوزة من قبل سلطات الجمارك ولم يتم إصدار تأشيرات دخول البلاد لمسؤولي كاف، وهذه مواقف لا يمكن تفسيرها من قبل الحكومة التي تحرم الفريق الكونغولي الوحيد الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة من اللعب وتعرضه لخطر الاستبعاد المخزي".

وأكمل "من خلال الخلط بين الرياضة والسياسة فإن حكومة الكونغو تسير على المسار الخاطئ ويجب العلم أن ذلك ليس عقابا لـ مويس كاتومبي رئيس النادي فقط، بل للشباب الكونغولي الذي يجب أن يسطع نجمه في كرة القدم العالمية، وكل هذا التعنت لأسباب غير رياضية".

وأتم "لعدة سنوات كان نادي مازيمبي ضحية للتمييز الحقيقي من قبل الحكومة والدليل على ذلك أن فريق رافينز هو النادي الكونغولي الوحيد الذي لم يستفد من الدعم الحكومي، وهذه المعاملة غير العادلة تؤدي في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بأن أموال الخزينة العامة ستأتي في قرية وزير المالية الذي يتصرف فيها كما يشاء".