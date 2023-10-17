حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر

تحدث حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعادل منتخب مصر مع الجزائر في ختام معسكر الإمارات.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وقال إمام في تصريحاته لقناة صدى البلد: "المنتخب خاض معسكرا ناجحا واستفدنا منه استفادة كاملة. أشكر روي فيتوريا مدرب المنتخب على التجديد والتطوير المستمر".

وأضاف "كان الناس يقولون إننا منتخب مصر ويجب أن نلعب كرة هجومية، وبتكتيك مختلف اليوم أمام الجزائر قدمنا مباراة مميزة للغاية أمام فريق كبير وقوي".

وأوضح "الناس الآن يتكلمون بشكل جيد عن المنتخب عكس السابق، ولذلك أنا سعيد بالمباراة ومستوى الفريق الذي لم يشعرك بالنقص العددي".

وعن تصفيات كأس العالم قال حازم إمام: "نتواصل مع سيراليون وجيبوتي لمعرفة إمكانية استضافة مباراتيهما في تصفيات كأس العالم في مصر، والمغرب الأقرب لاستضافة مباراة سيراليون".

أما عن محمد صلاح قال: "إنه النجم والقائد والعالم كله يتحدث عنه. كل التحية والتقدير له. "رفقا بالناس" بعض الشيء، فقد فعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول ذلك. يظل صلاح رمزا لمصر ولذلك أطلب الرفق لأنه دائما عند حسن الظن ودائما ما يشرف البلاد".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الجزائري بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعتهما في أبو ظبي بملعب هزاع بن زايد.

وجاءت المباراة في إطار استعداد المنتخبين إلى المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، والتي تقام في يناير من عام 2024 المقبل.

تقدم الفراعنة أولا بهدف سجله حمدي فتحي، وتعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.

وكان منتخب مصر قد فاز على زامبيا بهدف دون رد قبل 4 أيام في معسكر الإمارات أيضا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية لكأس أمم إفريقيا مع غانا وكاب فيردي وموزمبيق.