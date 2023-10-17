انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة

تحدث عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك عن برنامجه الانتخابي وطريقة اختياره للقائمة وحقيقة دعمه من مرتضى منصور الرئيس السابق للنادي، وكيفية تحصيل غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقال هريدي عبر قناة صدى البلد: "مع احترامي لكل المرشحين سيرتي الذاتية هي الأثقل بينهم، فأنا نائب في البرلمان المصري لدورة 2005، وعضو مجلس إدارة الزمالك 2006، وعضو مجلس نقابة المحاميين وأمين صندوق النقابة 2009".

وأضاف "في الوقت الحالي أنا عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ورئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية وعضو مجلس نقابة المحاميين ووكيل مجلس النقابة".

وتابع "المرشحون الذين أحترمهم وأقدرهم "كباتن" رياضيون. الإدارة فن يتطلب خبرات تراكمية. حسين لبيب يملك شركة خاصة بها 9 أفراد، بينما أنا مسؤول عن 500 ألف محامي وأتمتع بالرضا في أوساطهم".

وواصل "فاروق جعفر لاعب ونجم في كرة القدم انتقل إلى التدريب والتحليل، وحسين لبيب نجم كرة يد وصاحب شركة خاصة وكان رئيسا للجنة معينة لـ 6 أشهر، هذه هي خبراته في إدارة مؤسسة كبيرة مثل الزمالك".

وبسؤاله عن منافسه الأكبر على رئاسة النادي بين فاروق جعفر وحسين لبيب قال: "فاروق جعفر بناء على نجوميته. المؤشرات التي ترجح كفة حسين لبيب مبنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ينتخبني ليس الجماهير بل أعضاء نادي الزمالك. شعبيتي داخل النادي كبيرة".

أما عن سبب عدم دخوله مع قائمة قال: "لأني أحترم العلم. لست من هواة فرض أسماء بعينها على أعضاء النادي، بل احترمت علم الإحصاء وتعاقدت مع شركة تجري استقصاءات وبيانات في اتجاهين، الأول يتعلق بمن يصلح لمجلس الإدارة ويتمتع بالقبول بالنسبة للأعضاء، والثاني يتعلق بطلباتهم".

وأوضح "أجرينا تلك الاستقصاءات على 5 موجات وتُجرى السادسة غدا، وبنهايتها سيتم الإعلان عن قائمة اختارها الأعضاء ولم تُفرض عليهم من الأعلى".

وواصل "من يتسيد الموقف حتى الآن وفقا للإحصاءات هم هاني العتال على منصب النائب، وهشام يكن في العضوية، ولدي من قائمة حسين لبيب اثنين أيضا هما هاني برزي وهاني شكري. وفي منصب أمين الصندوق هناك صراع بين خالد لطيف وحسام المندوه".

وتابع "حسام المندوه صدر ضده حكم هو الأول من نوعه في قطاع الرياضة، وبمجرد تقديم الاستشكال سيتمكن من خوض الانتخابات. لقد استشارني في هذه الأزمة بحكم صداقتي مع والده (المندوه الحسيني) الذي كان زميلي في مجلس النواب وكنت محاميه في مطلع الألفية".

وأكمل "أخبرته بأن الاستشكال يوقف التنفيذ وسيخوض الانتخابات إلى أن تفصل المحكمة الإدارية في المسألة، وبحكم خوضي لانتخابات سابقة مع والده، لديهم جهاز تنظيمي وقاعدة بيانات عن الأعضاء وجيش جرار من العاملين المتعاونين، وبالتالي هو أكثر المرشحين تنظيما واتصالا وقدرة على حشد الأعضاء".

وبسؤاله عما قيل بشأن كونه مدعوما من مرتضى منصور رئيس النادي السابق قال: "هذا كلام يُقال لفاروق جعفر، فهو من يدعمه الرئيس السابق بشكل واضح وهذا معروف للجميع، فهو كل يوم في منزله. تربطني صداقة شخصية مع فاروق جعفر ونتشاور بشكل مستمر. وهو مدعوم من مجلس الإدارة السابق والدليل على ذلك وجود خالد لطيف وعلاء مقلد معه. قراري نابع من قناعاتي الشخصية وليس لدي أي صدامات مع أحد ولست صاحب أجندة انتقامية".

وعن خطته لما بعد الانتخابات قال عمر هريدي: "بعد نهاية الانتخابات لدي دعوة للم شمل أسرة نادي الزمالك. كل من وفق أو لم يوفق في الانتخابات يجب أن يتواجد ويقدم ما لديه من رؤية ومقترحات وبرامج وحلول. أنا منفتح على كافة الحلول وباب نادي الزمالك يتسع للجميع ويحتضن أبناءه، ولدينا القدرة على صهر كل هذه الأفكار في بوتقة مصلحة الزمالك".

وأكمل "لا توجد انتخابات مضمونة عكس ما كان يردده بعض أفراد القائمة الموحدة، وقد انكشف ذلك أمام الجميع بعد أن تم استبعاد أمين الصندوق بحكم قضائي. كان منهم من يردد أنهم مدعومين من مسؤول كبير في الدولة، لدرجة أن فاروق جعفر أرسل رسالة نصية لهذا المسؤول وسأله عن ذلك، وأتاه الرد بأن الدولة المصرية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وعن برنامجه الانتخابي قال: "لدي أكثر من 100 ألف عضو عامل في نادي الزمالك، حللناهم وقسمناهم بناء على السن والوظائف وأماكن الإقامة، لأن الطلبات والاحتياجات تختلف من فئة عمرية إلى أخرى، وهذه البيانات تزيد من أهمية فرع النادي الجديد في أكتوبر، لأن 28% من أعضاء الجمعية العمومية من سكان أكتوبر وزايد، وهذا يعني تفريغ فرع ميت عقبة من هذه الكثافة، وبالتالي هذا الفرع سيكون المستقبل".

وتابع "أنوي عدم تحميل الأعضاء أي أعباء مالية بل على العكس، أنا بصدد إعفائهم من التزاماتهم المالية نظير ممارسة أبنائهم للنشاط الرياضي داخل النادي. حين أحصل على وفرة مالية من فروع إضافية في المحافظات لن أرهق الأعضاء بهذه التكاليف".

وأكمل "الزمالك أغنى ناد في مصر بكوادره وأعضائه وموقعه الاستراتيجي وأصوله، وكلها تحتاج سياسة رشيدة لإدارتها مثل المحال التجارية البالغ عددها 125 تقريبا. إيجارها لسنوات طويلة مخالف للائحة إلا إذا أقرته الجهة الإدارية. قناة الزمالك ليست ملكا له بل لشركة يدفع لها النادي مقابل الوقت المخصص له".

أما عن أزمة الغرامة المستحقة للنادي على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي قال: "سنرفع إيقاف القيد عن النادي بسداد الرقم المستحق، كما سنتحصل على مستحقاتنا لدى الآخرين مثل كهربا. المبلغ بالكامل سيتم تحصيله بالقانون".

وأوضح "سأحصل على الأموال دفعة واحدة ولدي حكم بـ 2 مليون دولار وفوائدها، بمجرد نهاية الانتخابات حين تصبح لنا الصفة الرسمية، سنوثق الحكم ونترجمه ونأخذ الصيغة التنفيذية ثم نحجز على أرصدته في البنوك ثم أرصدته العقارية، وإن لم نجد ما يكفي فيهما سنذهب إلى ناديه ونحجز على مستحقاته وعقده القادم. أموال غرامة كهربا بالكامل ستكون في نادي الزمالك بمجرد نهاية الانتخابات".

واختتم "هذا على سبيل المثال لا الحصر. لدينا أموال خارج النادي سنحصلها، وهناك أموال مستحقة علينا سنسددها. أحمد فتوح سيجدد عقده وكذلك أحمد سيد زيزو، وهذا سيتم من خلال اللجنة الرياضية المتخصصة التي ستحدد الرواتب أيضا بقواعد مدروسة، وسيتم تأسيس شركة كرة قدم للنادي، لأن مفهوم الرياضة في النادي يجب أن يتغير نحو الصناعة والاستثمار".