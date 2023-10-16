الهلال الأحمر يوجه الشكر لمحمد صلاح على تبرعه لـ فلسطين

أكدت منظمة الهلال الأحمر المصري تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وانفرد FilGoal.com من مصدر موثوق، فإن قائد منتخب مصر تبرع اليوم الأحد لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة. (طالع التفاصيل)

ونشرت الصفحة الرسمية لمنظمة الهلال الأحمر المصري على فيسبوك يوم الاثنين: "شكرا من القلب محمد صلاح علي دعمك أهالينا بقطاع غزة".

واتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

وكان رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري قد أعلن تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الناظر عبر MBC مصر: "محمد صلاح تبرع بالفعل، والأمر ليس غريبا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".

وشدد "تواصل معنا وأبلغنا من خلال مدير أعماله بالتبرع".

أوضح المصدر لـFilGoal.com أن هذا التبرع يأتي من رغبة اللاعب في اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع تساعد في دعم الشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الراهنة.

محمد صلاح من جهته، يتواجد رفقة منتخب مصر في الإمارات حاليا من أجل خوض مباراة ودية أمام الجزائر مساء غد الاثنين.

وشارك صلاح في فوز مصر على زامبيا وديا بهدف مقابل لا شيء قبل أيام في الإمارات أيضا.