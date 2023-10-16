مدرب الزمالك السابق يقود منافس الأهلي في دوري الأبطال

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري تعيين البرازيلي ماركوس باكيتا كمدير فني للفريق.

وكان عبد القادر شنيوني المتحدث الإعلامي لشباب بلوزداد قد أوضح أن النادي سيقوم بتعيين باكيتا، قبل أن يعلن النادي بشكل رسمي.

باكيتا سيتولى تدريب الفريق الجزائري خلفا للبلجيكي سفين فاندنبروك الذي أقيل الأسبوع الماضي.

وتولى باكتيا تدريب بلوزداد من قبل، إذ فاز معه بالدوري الجزائري في 2019 وقاد الفريق لأول مرة لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يوم الأحد الماضي، أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك.

وأفاد نادي شباب بلوزداد في بيان: "قام مهدي رابحي رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد صباح الأحد بفسخ عقد المدرب البلجيكي فاندنبروك بالتراضي".

وأضاف "تمت إقالة فاندنبروك من تدريب الفريق بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين".

وكانت المباراة التي خسرها شباب بلوزداد أمام إتحاد خنشلة بنتيجة 2-3 هي الأخيرة للمدرب البلجيكي.

يذكر أن فاندنبروك كان مدربا للوداد المغربي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا التي خسرها أمام الأهلي.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

يفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في مصر وينهيه فيها كذلك.

وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:

** ميدياما في مصر

** يانج أفريكانز في تنزانيا

** شباب بلوزداد في مصر

** شباب بلوزداد في الجزائر

** ميدياما في غانا

** يانج أفريكانز في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر

الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير

الجولة السادسة: 1 و2 مارس

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