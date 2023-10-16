تأكد غياب أوسمين وإيهيناتشو عن مواجهة منافس مصر

الإثنين، 16 أكتوبر 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

تأكد غياب فيكتور أوسيمين وكيليتشي إيهيناتشو عن صفوف منتخب نيجيريا في المباراة الودية ضد موزمبيق يوم الاثنين.

وذكر منتخب نيجيريا عبر حسابه على تويتر: "سيغيب فيكتور أوسيمين عن مواجهة نيجيريا ضد موزمبيق الودية بسبب الإصابة".

وأضاف "كما سيغيب كيليتشي إيهيناتشو لأسباب شخصية".

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الثنائي شارك في تعادل نيجيريا الودي مع السعودية بنتيجة 2-2 قبل أيام.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة كل من غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

فيما تتواجد نيجيريا في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

وأقيمت مراسم سحب القرعة يوم الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

وستقام البطولة في كوت ديفوار من 13 يناير المقبل إلى 11 فبراير.

وستقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثالثة بعد نسختي 2019 و2021.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها كوت ديفوار البطولة بعد نسخة عام 1984 وحينها ودع الأفيال البطولة من دور المجموعات.

مصر نيجيريا موزمبيق فيكتور أوسيمين
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