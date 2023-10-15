سباحة - عبد الرحمن سامح بعد الذهبية: لا يمكنني الاحتفال وأخوتي يُقتلوا يوميا في فلسطين

رفض عبد الرحمن سامح السباح المصري الاحتفال بعد فوزه بميدالية ذهبية في كأس العالم التي أقيمت في اليونان.

وحقق سامح ذهبية سباق 50 متر فراشة بزمن قدره 23:04 ثانية.

وقال سامح عقب الفوز: "لا يمكنني الاحتفال بالتتويج بالميدالية الذهبية وأخوتي يتم قتلهم يوميا في فلسطين".

وأتم "تمت مهاجمتي طوال الأسبوع بسبب دعمي لأخوتي هناك ولكني سأستمر في ذلك".

بعد التتويج بذهبية كأس العالم للسباحة في اليونان بسباق 50 متر فراشة 🥇🇪🇬👏 السباح المصري عبد الرحمن سامح 🗣️ "لا يمكنني الاحتفال وأخوتى يتم قتلهم يوميًا في فلسطين" pic.twitter.com/AyB6HaNpVh — FilGoal (@FilGoal) October 15, 2023

وحقق سامح أول ميدالية ذهبية له في بطولة كأس العالم للسباحة.

وسبق أن حقق سامح البالغ 20 عاما الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب 2019 في بيونيس آيرس بالأرجنتين.