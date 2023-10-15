انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 22:57

كتب : محرر في الجول

شريف إسلام المرشح لعضوية مجلس إدارة الزمالك

عرض شريف إسلام المرشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، ومدير التعاقدات السابق بالنادي، أفكار برنامجه الانتخابي، ورد على ما تردد عن علاقته بمرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

وتقام انتخابات الأبيض يوم 20 أكتوبر الجاري، ويُجري FilGoal.com حوارات مع المرشحين تباعا لتصبح الصورة أقرب وأوضح لجماهير النادي.

وقال شريف إسلام في تصريح لـFilGoal.com: "عملت مع مجالس مختلفة، كل مجلس له إيجابيات وعليه سلبيات، ولا يجوز أن أتحدث عن شخص بعينه".

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وأكمل: "تردد مؤخرًا علاقتي بمرتضى منصور، ولا أعلم إذا كان ذلك صراع انتخابات أم لا، ولكني عملت في إدارة التعاقدات مع المستشار جلال إبراهيم، والدكتور كمال درويش، ومؤخرًا مع مرتضى منصور حتى عام 2020، ولم أعد للنادي مع عودة مجلس مرتضى عام 2021".

وعن أبرز اللاعبين الذي نجح في الحصول على توقيعهم، سرد شريف إسلام: "حصلت على توقيع محمد مجدي أفشة لاعب إنبي وقتها، ومحمد شريف لاعب وادي دجلة في ذلك الوقت، ولكن المدير الفني كريستيان جروس رفضهما لأسباب فنية".

وأكمل: "نجحت في جلب عدد من اللاعبين لنادي الزمالك، أبرزهم عصام الحضري، وحسين ياسر المحمدي، ودومينيك دا سيلفا، وخالد بوطيب، ومحمود عبدالمنعم كهربا، بالإضافة لعبدالله السعيد ولكن صفقته لم تكتمل رغم توقيعه العقود".

وعن برنامجه الانتخابي، شرح المرشح لعضوية الزمالك بنود برنامجه، والتي تضمنت ملف اقتصادي لتنمية الموارد، والتوسع الإنشائي، وخدمات للأعضاء، بالإضافة للتواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على أرض لتنفيذ فرع للنادي في التجمع الخامس أو العاصمة الإدارية".

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