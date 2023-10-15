انتخابات الزمالك - "دعم بشكل تام".. أحمد سليمان يصدر بيانا بشأن استبعاد المندوه

أصدر أحمد سليمان المرشح على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك فوق السن بيانا بشأن استبعاد حسام المندوه من الانتخابات.

ومن المقرر عقد انتخابات النادي الأبيض يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر.

وجاء بيان سليمان عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك":

"السادة جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب.

تابعت القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إداره نادي الزمالك بكل اهتمام ما صدر اليوم من أحكام قضائية تخص العملية الانتخابية وفي هذا السياق نؤكد على ما يلي:

1- لدينا التزام جازم وحقيقي بالاحترام المطلق لاحكام القضاء وعدم تناول مضمونها أو التعليق عليها إلا في حدود القانون.

2- كان ولا يزال لدينا ثقة مطلقة في سلامة الموقف القانوني لجميع مرشحي القائمة وهو ما أكده الأغلب من تلك الأحكام والتي أكدت كذب وبهتان كل من حاول البعض الترويج له من مغالطات.

3- الحكم الصادر بشأن حسام المندوه المرشح لمنصب أمين الصندوق هو حكم غير نهائي وصدر في الشق المستعجل من الدعوي ولم يتم الفصل في الشق الموضوعي وجاري اتخاذ إجراءات الطعن عليه وطلب إيقاف تنفيذه وفقا للقانون.

4 - تؤكد القائمة دعمها التام لـ حسام المندوه باعتباره مرشحها الوحيد على منصب أمين الصندوق وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم التعاطي مع أي شائعات أو أخبار كاذبة في هذا السياق.

أخيرا

نتطلع إلى التفاف محبي النادي وأعضاء الجمعية العمومية ودعم القائمة الموحدة لتحقيق الأمل

وليبقي الزمالك أولا".

وقررت محكمة القضاء الإداري استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك.

ورفضت المحكمة باقي الطعون المقدمة ضد باقي أعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك على جميع المقاعد.

وعلم FilGoal.com أن المندوه سيتقدم بطعن سريع سيتم النظر فيه قبل الموعد النهائي للانتخابات.

وعقب استبعاد المندوه سيتبقى فقط كل من عبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد وخالد لطيف ومحمد قدري ومحمد الماوي على منصب أمين الصندوق.

وتضم القائمة الموحدة لانتخابات الزمالك كل من:

حسين لبيب على منصب رئيس النادي

هشام نصر على منصب نائب الرئيس

الأعضاء فوق السن كل من:

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر