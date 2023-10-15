استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك.

ورفضت المحكمة باقي الطعون المقدمة ضد باقي أعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك على جميع المقاعد.

وعلم FilGoal.com أن المندوه سيتقدم بطعن سريع سيتم النظر فيه قبل الموعد النهائي للانتخابات.

وتقام انتخابات الزمالك يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر.

وعقب استبعاد المندوه سيتبقى فقط كل من عبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد وخالد لطيف ومحمد قدري ومحمد الماوي على منصب أمين الصندوق.

وتضم القائمة الموحدة لانتخابات الزمالك كل من:

حسين لبيب على منصب رئيس النادي

هشام نصر على منصب نائب الرئيس

الأعضاء فوق السن كل من:

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر