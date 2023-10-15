مصطفى محمد: مباراة الجزائر قمة عربية.. وهذا هو الأهم للاعب كرة القدم

تحدث مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي في المؤتمر الصحفي قبل خوض المباراة الودية أمام الجزائر.

مصطفى محمد النادي : نانت مصر

وقال مصطفى محمد في المؤتمر الصحفي: "المباراة قمة عربية في كرة القدم، وبعيدا عن النتيجة الأهم أن تخرج المباراة بصورة جيدة".

وأضاف "نحترم الجزائر ومواجهتها تجربة قوية للاستعداد لتصفيات كأس العالم وبطولة أمم إفريقيا. نحن نسير خطوة تلو الأخرى ونلعب على الفوز ونذاكر الخصم جيدا".

وأوضح "نحن منتخب مصر ويجب أن نصل لأعلى مرحلة ممكنة، ومن المهم أن يعمل لاعب الكرة على تطوير نفسه، أنا سعيد بتواجدي في منتخب مصر".

وتابع "هدفنا هو الفوز ببطولة أمم إفريقيا والتأهل إلى نهائيات كأس العالم".

وواصل مصطفى "نحتاج المساندة والدعم من الجماهير في هذه المرحلة".

واختتم "بإذن الله سنكون على قدر المسؤولية وسنحاول إسعاد الجماهير وتحقيق شيء جيد لبلادنا".

وفاز منتخب مصر على زامبيا بهدف دون رد سجله حمدي فتحي يوم الخميس.

فيما اكتسح المنتخب الجزائري ضيفه منتخب كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

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ويختتم المنتخب معسكره في الإمارات بمواجهة الجزائر.

وسبق والتقى منتخب مصر بالجزائر 25 مرة فاز الفراعنة 7 مرات مقابل 9 انتصارات لمحاربي الصحراء.

فيما سيطر التعادل على المواجهة 9 مرات.

وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين في كأس العرب التي أقيمت في ديسمبر 2021 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله آنذاك.