مؤتمر فيتوريا: مباراة الجزائر صعبة على المنتخبين.. ونمتلك عناصر جيدة

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

منتخب مصر - روي فيتوريا

يرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن مباراة الجزائر ستكون صعبة على الفريقين.

ويلعب منتخب مصر ضد الجزائر غدا الإثنين في مباراة ودية تقام في أبو ظبي.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة: "مباراة الجزائر مهمة وصعبة على المنتخبين ونلعب دائما للفوز".

أخبار متعلقة:
الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 محرز: مستعدون لمواجهة مصر.. ولقب أمم إفريقيا هدفنا على المدى القصير

وأضاف "هدفي التأكيد على شخصية منتخب مصر في المباريات التي نلعبها ونقدم كرة هجومية".

وأردف "أمتلك عناصر جيدة للغاية في منتخب مصر".

وأكمل "اختيار الجزائر لمواجهتها لرغبتنا في خوض وديات بشكل تدريجي وبشكل قوي".

وأتم تصريحاته "وجود وفرة من اللاعبين يجيدون اللعب في أكثر من مركز أمر رائع لنا".

وفاز منتخب مصر في المباراة الودية الأولى له في التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري على زامبيا بهدف حمدي فتحي.

منتخب مصر روي فيتوريا منتخب الجزائر
نرشح لكم
مؤتمر بلماضي: تمنيت مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. وكرة القدم رياضة وليست حربا مصطفى محمد: مباراة الجزائر قمة عربية.. وهذا هو الأهم للاعب كرة القدم محرز: مستعدون لمواجهة مصر.. ولقب أمم إفريقيا هدفنا على المدى القصير منتخب مصر بزيه التقليدي أمام الجزائر كامرون إسماعيل ينضم لمعسكر منتخب الشباب طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة مصر والجزائر جمال علام: ثقوا في المنتخب.. تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر
أخر الأخبار
ريبوبليكا: بونوتشي يواجه خطر الإيقاف بسبب التستر على مراهنات فاجيولي 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميرور: ليفربول يخطط للمستقبل بعد صلاح بالتعاقد مع ساني 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة: سكان غزة ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال 39 دقيقة | السعودية
مؤتمر بلماضي: تمنيت مواجهة منتخب مصر في القاهرة.. وكرة القدم رياضة وليست حربا 42 دقيقة | الوطن العربي
استبعاد حسام المندوه من انتخابات الزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
مصطفى محمد: مباراة الجزائر قمة عربية.. وهذا هو الأهم للاعب كرة القدم ساعة | منتخب مصر
منافس مودرن فيوتشر - تقرير: جاريدو يقترب من تدريب اتحاد الجزائر ساعة | الوطن العربي
كريستينسن منزعجا من تألق بيلينجهام: لا أعرف عدد أهدافه ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة