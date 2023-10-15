الجزائر تعلن استضافة مباريات منتخب فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

فلسطين

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الموافقة على استضافة مباريات منتخب فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني قد أعلن سابقا تعليق الأنشطة المحلية لكل مسابقات بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان الاتحاد الجزائري:

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"تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد وبناء على طلب من رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم ، جبريل الرجوب ، تقرر الجزائر إستضافة كل مباريات المنتخب الفلسطيني لكرة القدم في تصفيات كأس العالم 2026 و كأس آسيا للأمم 2027 ، و التكفل بكل التكاليف المتعلقة بهذه الأحداث الرياضية .

وفي هذا السياق، يعلن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، أن بلادنا ستستضيف المباراة الرسمية بين فلسطين وأستراليا، المقررإجراؤها يوم 21 نوفمبر 2023، والتي تدخل في إطار تصفيات كأس العالم 2026".

ومن المقرر أن يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على نظيره اللبناني في الجولة الأولى من التصفيات يوم 16 نوفمبر.

على أن يستضيف أستراليا في الجولة الثالية يوم 21 من الشهر نفسه.

وصرّح الرجوب سابقا: "طلبنا خوض مبارياتنا في الجزائر، ننتظر موافقة الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي". (طالع التفاصيل)

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة من التصفيات المزدوجة، إلى جانب أستراليا ولبنان.

الجزائر منتخب فلسطين تصفيات كأس العالم 2026
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