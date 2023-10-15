منتخب فلسطين ينتظر موافقة فيفا على لعب مبارياته في الجزائر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 15:53

كتب : FilGoal

علم فلسطين

أوضح جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني أن منتخب فلسطين طلب لعب مبارياته الدولية المقبلة في الجزائر.

وقال الرجوب في تصريحات لإذاعة الجزائر الدولية: "قررنا تعليق الأنشطة المحلية في كل المسابقات داخل فلسطين بسبب ما يعانيه الشعب الفلسطيني".

وأضاف "لقد ارتفعت حصيلة الشهداء من الرياضيين إلى 15 شهيدا، 6 لاعبين كرة قدم، 2 لاعبين سلة ولاعب جودو ومدرب كرة قدم و5 إداريين".

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وتابع "أمامنا مباراتين في التصفيات المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 يومي 16 و21 نوفمبر".

ومن المقرر أن يحل المنتخب الفلسطيني ضيفا على نظيره اللبناني في الجولة الأولى من التصفيات يوم 16 نوفمبر.

على أن يستضيف أستراليا في الجولة الثالية يوم 21 من الشهر نفسه.

وأتم الرجوب "طلبنا خوض مبارياتنا في الجزائر، ننتظر موافقة الاتحاد الدولي ونظيره الآسيوي"

ويتواجد المنتخب الفلسطيني في المجموعة التاسعة من التصفيات المزدوجة، إلى جانب أستراليا ولبنان.

الجزائر فلسطين
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