الرحلة الأولى في تاريخ النادي.. إنتر ميامي يعلن خوض وديتين في الصين

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي خوض مباراتين وديتين في الصين خلال شهر نوفمبر المقبل.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

وستكون تلك أول رحلة دولية يخوض نادي إنتر ميامي منذ تأسيسه في 2019.

ولم يستطع الفريق الذي يضم بين صفوفه ليونيل ميسي في الوصول للمراحل النهائية من الدوري الأمريكي للمنافسة على اللقب.

ومن المنتظر ألا يخوض الفريق أي مباراة رسمية حتى شهر فبراير المقبل عندما يبدأ الموسم الجديد من الدوري الأمريكي.

وسيخوض إنتر ميامي مباراتين وديتين يومي 5 و8 نوفمبر الامقبل بمواجهة قوينجداو هاينيو وشينجدو رونجشينج على الترتيب.

China Bound ✈️🇨🇳 This November we will embark on our first-ever international tour to China, seeking to expand our reach in new territory and begin preparations for 2024! Find out all the details: https://t.co/BKSU9F19LL pic.twitter.com/5fH089htih — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 15, 2023

ولم يعلن النادي هل ستشهد المباراتين مشاركة ليونيل ميسي أم لا، لكن الأرجنتيني تواجد في منتصف الملصق الدعائي للمباراتين.

وانضم ميسي لإنتر ميامي في يوليو الماضي وقاد الفريق لتحقيق أول لقب في تاريخه بالفوز ببطولة كأس الدوريات والتي تؤهل بطلها لكأس أبطال كونكاكاف الموسم المقبل.

وسبق أن خاض ميسي مباراة ودية بقميص الأرجنتين ضد أستراليا في يونيو الماضي وسجل هدفا بعد دقيقة و19 ثانية من مشاركته.

كما حقق الميدالية الذهبية لأولمبياد بكين 2008 مع منتخب الأرجنتين الأولمبي.