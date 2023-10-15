رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب تاو.. وموقف صنداونز

نفى داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ما يثار بشأن خلافات بين هوجو بروس المدير الفني للمنتخب وبيرسي تاو لاعب الفريق.

وغاب بيرسي تاو جناح الأهلي عن منتخب جنوب إفريقيا في التوقف الدولي الحالي لظروف عائلية وفقا لتقارير.

وقال داني جوردان عبر القناة الأولى: "بيرسي تاو لم يتحدث مع المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، هو لديه فقط أمر عائلي ويريد حل الأمر".

وأوضح "تاو التزم بكل تجمع للمنتخب ولكنه حاليا لديه مشكلة، ولا أعتقد أن هناك مشكلة بينه وبين المدير الفني".

وشدد رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم "غير صحيح ما ذكر في وسائل الإعلام بشأن الخلافات، المدير الفني تواصل مع تاو بعد ذلك وتفهم الأمر العائلي وقال له اعتني بابنك، تاو لاعب مهم للفريق".

وتابع "أعتقد أن موسيماني وتاو قد حققا نجاحات كبيرة في الدوري المصري وكذلك فخري لاكاي في بيراميدز، وأرى أن مستوى كرة القدم المصرية حاليا تطور كثيرا وباتت قوية جدا، ولديكم النادي الأهلي الذي ينافس على دوري أبطال إفريقيا دائما".

أما عن إمكانية قيادة موسيماني لمنتخب جنوب إفريقيا حاليا فأوضح "هو مدرب جيد ولكن لدينا مدير فني تأهل لأمم إفريقيا بالفعل ولسنا مستعدين لتغيير القيادة الفنية".

وبسؤاله عن موقف صنداونز من الدوري الإفريقي أجاب جوردان "لا توجد مشكلة مع صنداونز في المشاركة بالدوري الإفريقي، وسيشارك بشكل طبيعي".

واختتم جودران تصريحاته "بعد حصول صنداونز على موافقة الاتحاد المحلي فلا توجد مشكلة، ونتوقع منهم تقديم أداء جيد وننتظر فوزهم".