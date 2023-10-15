رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب تاو.. وموقف صنداونز

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 14:09

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - جنوب إفريقيا

نفى داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ما يثار بشأن خلافات بين هوجو بروس المدير الفني للمنتخب وبيرسي تاو لاعب الفريق.

وغاب بيرسي تاو جناح الأهلي عن منتخب جنوب إفريقيا في التوقف الدولي الحالي لظروف عائلية وفقا لتقارير.

وقال داني جوردان عبر القناة الأولى: "بيرسي تاو لم يتحدث مع المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، هو لديه فقط أمر عائلي ويريد حل الأمر".

أخبار متعلقة:
مجموعة محترفي الأهلي.. تونس تواجه مالي وجنوب إفريقيا في كأس الأمم مدرب جنوب إفريقيا عن غياب بيرسي تاو وآخرين: لست سعيدا بما يحدث.. الأندية يجب أن تتعاون معنا تقرير جنوب إفريقي: تاو يعتذر عن عدم الانضمام لقائمة المنتخب تصفيات أمم إفريقيا سيدات - رباعية جديدة لمنتخب مصر ضد جنوب السودان

وأوضح "تاو التزم بكل تجمع للمنتخب ولكنه حاليا لديه مشكلة، ولا أعتقد أن هناك مشكلة بينه وبين المدير الفني".

وشدد رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم "غير صحيح ما ذكر في وسائل الإعلام بشأن الخلافات، المدير الفني تواصل مع تاو بعد ذلك وتفهم الأمر العائلي وقال له اعتني بابنك، تاو لاعب مهم للفريق".

وتابع "أعتقد أن موسيماني وتاو قد حققا نجاحات كبيرة في الدوري المصري وكذلك فخري لاكاي في بيراميدز، وأرى أن مستوى كرة القدم المصرية حاليا تطور كثيرا وباتت قوية جدا، ولديكم النادي الأهلي الذي ينافس على دوري أبطال إفريقيا دائما".

أما عن إمكانية قيادة موسيماني لمنتخب جنوب إفريقيا حاليا فأوضح "هو مدرب جيد ولكن لدينا مدير فني تأهل لأمم إفريقيا بالفعل ولسنا مستعدين لتغيير القيادة الفنية".

وبسؤاله عن موقف صنداونز من الدوري الإفريقي أجاب جوردان "لا توجد مشكلة مع صنداونز في المشاركة بالدوري الإفريقي، وسيشارك بشكل طبيعي".

واختتم جودران تصريحاته "بعد حصول صنداونز على موافقة الاتحاد المحلي فلا توجد مشكلة، ونتوقع منهم تقديم أداء جيد وننتظر فوزهم".

جنوب إفريقيا بيرسي تاو
نرشح لكم
مدافع شيفيلد يوضح أسباب تأخر تمثيل الجزائر دوليا الركراكي: التأقلم مع أرضيات الملاعب الصعبة شرط أساسي للتتويج بأمم إفريقيا بلماضي يوضح موقف لاعب ميلان من الانضمام لمنتخب الجزائر سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر بلماضي: المنافسة في مباراة مصر والجزائر بين اللاعبين والجماهير 3 دقائق تكفي.. الكعبي يقتنص تعادل المغرب مع كوت ديفوار انتهت - المغرب (1)-(1) كوت ديفوار الركراكي: المغرب ليس المرشح للفوز بكأس الأمم.. مصر ومنتخبات أخرى هم الأقرب
أخر الأخبار
رودريجو: أي مهاجم يمر بما أمر به حاليا.. ولا أحب اللعب كرأس حربة 15 دقيقة | أمريكا
مدافع شيفيلد يوضح أسباب تأخر تمثيل الجزائر دوليا 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي يكشف سبب غياب تاو.. وموقف صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
الركراكي: التأقلم مع أرضيات الملاعب الصعبة شرط أساسي للتتويج بأمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
مدرب موناكو السابق يرفض الشباب السعودي ويتولى تدريب رينجرز 2 ساعة | السعودية
ليكيب: واين روني رفض عدة عروض سعودية قبل تدريب برمنجهام 2 ساعة | السعودية
كرة يد - بمشاركة الزمالك.. تغيير موعد السوبر المصري السعودي 2 ساعة | كرة يد
طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة مصر والجزائر 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة