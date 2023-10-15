الركراكي: التأقلم مع أرضيات الملاعب الصعبة شرط أساسي للتتويج بأمم إفريقيا

يرى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أن التأقلم مع أرضيات الملاعب الإفريقية الصعبة شرط أساسي للتتويج بكأس أمم إفريقيا.

وحل المغرب ضيفا على كوت ديفوار التي تستضيف كأس أمم إفريقيا 2023 وتعادل 1-1.

وقال الركراكي في تصريحات نقلتها جريدة البطولة المغربية: "لا يمكنك التتويج بكأس أمم إفريقيا إذا لم تعاني من أرضية الملعب".

وأضاف "يجب أن تعاني، لذلك أنا سعيد بمباراة كوت ديفوار التي واجهنا فيها بعض الصعوبات".

وتابع "إذا لم يكن المنتخب يتمتع بالمرونة والإعداد الذهني الجيد، فلا يمكنه الفوز بكأس أمم إفريقيا".

وأكمل الركراكي "أنا فخور بفريقي لأنه عندما اهتزت شباكنا لم نعود للوراء".

وشدد "المباراة لم تكن سهلة، وهذه هي المباريات في إفريقيا. الفريق لم يعجبني في الشوط الأول وليس هذا ما كنت أنتظره، و، ولم نكن نستحق التعادل".

وواصل "لم نقم بما كان يجب القيام به لتحقيق التعادل، لكن في الأخير هذه هي المنتخبات الكبرى، والتي بإمكانها العودة في النتيجة بدون صعوبات".

وأتم "سنتعلم الشيء الكثير من هذه المواجهة، وهذا كان هدفنا حتى نكون جاهزين في مباريات كاس أمم إفريقيا".

تعادل منتخب المغرب مع مضيفه كوت ديفوار بهدف لكل فريق في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش توقف شهر أكتوبر الدولي.

وأقيمت المباراة على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي، أحد الملاعب المستضيفة لبطولة كأس أمم إفريقيا، ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

ويلعب منتخب المغرب آخر مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا أمام ليبيريا يوم 17 أكتوبر، وهي تحصيل حاصل حيث يحتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن جنوب إفريقيا المتصدر الذي أكمل مبارياته، بينما يتذيل ليبيريا المجموعة بنقطة وحيدة.

في اليوم ذاته يلعب منتخب كوت ديفوار مباراة ودية ضد جنوب إفريقيا.

وأسفرت قرعة كأس أمم إفريقيا عن تواجد منتخب المغرب في المجموعة السادسة مع الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

فيما يتواجد البلد المضيف كوت ديفوار في المجموعة الأولى مع نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

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