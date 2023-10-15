بلماضي يوضح موقف لاعب ميلان من الانضمام لمنتخب الجزائر

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 11:43

كتب : FilGoal

ياسين عدلي - ميلان

تحدث جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر عن موقف ياسين عدلي لاعب ميلان من الانضمام للخضر.

الفرنسي ذو الأصول الجزائرية - 23 عاما - لعب لمنتخبات الناشئين والشباب الفرنسية، لكنه لم يلعب في صفوف المنتخب الأول.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "ليس هناك مؤشرات تدل على انضمام ياسين عدلي لتمثيل المنتخب الجزائري قريبا".

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وأضاف "كانت هناك محادثات في وقت سابق وإذا كان يريد اللعب لمنتخب الجزائر عليه أن يبادر هو لأننا تحدثنا سابقا".

وتابع "سعيد بتواجد العديد من اللاعبين الشبان في صفوف الفريق، يجب التركيز على العمل مع المجموعة الحالية من اللاعبين لضمان تأقلمهم سريعا".

وأتم "الوقت يمر بسرعة، وأمامنا مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 الشهر المقبل، ثم نهائيات أمم إفريقيا يناير القادم".

ويلعب منتخب الجزائر مباراة ودية ضد مصر يوم الاثنين في الإمارات.

وكان المنتخب الجزائري قد اكتسح كاب فيردي بنتيجة 5-1 وديا في قسنطينة يوم الخميس.

بينما انتصر الفراعنة على زامبيا بهدف دون مقابل في الإمارات.

مصر الجزائر ميلا ياسين عدلي
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