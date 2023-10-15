اسكواش - إضافة إنجاز جديد.. نور الشربيني تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى

الأحد، 15 أكتوبر 2023 - 10:11

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

نجحت نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش في إضافة إنجاز جديد لخزينتها بعد حسم لقب أمريكا المفتوحة -أحد أعرق بطولات اللعبة- للمرة الأولى في تاريخها.

وشاركت نور الشربيني في نهائي أمريكا المفتوحة للمرة الخامسة في تاريخها ونجحت أخيرا في حصد لقبها الأول من البطولة.

بينما فقدت مصر لقب نسخة الرجال للموسم الثاني على التوالي، بعدما تغلب النيوزلاندي بول كول أمام علي فرج لاعب وادي دجلة في مباراة ماراثونية.

أخبار متعلقة:
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة اسكواش - عودة نور الطيب لأفضل خمسة مراكز عالميا.. واستمرار تصدر علي فرج اسكواش - وادي دجلة يعلن ضم نور الطيب اسكواش - علي فرج يعيد لقب قطر كلاسيك لـ مصر ويحقق لقبه الثالث

وسبق وأن حقق علي فرج لقب أمريكا المفتوحة مرتين في 2017 و2019 بينما حصد وصافة آخر نسختين.

نور الشربيني

حققت نور الشربيني لقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها بعد الوصول إلى النهائي للمرة الخامسة.

وتغلبت نور الشربيني على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية والتي استغرقت 34 دقيقة فقط.

وحسمت نور المباراة بنتيجة 11-6 و11-6 و11-7 في الأشواط على الترتيب.

وبذلك تضيف نور الشربيني إنجاز جديد لخزينة ألقابها بعد التتويج باللقب الأول من أمريكا المفتوحة.

وكانت نور الشربيني قد خسرت اللقب في 2014 أمام الماليزية نيكول دافيد قبل أن تفقد لقب 2016 بالخسارة أمام الفرنسية كاميل سيرم.

ووصلت نور إلى نهائي نسخة 2018 ولكن خسرت من رنيم الوليلي هذه المرة وأخيرا خسرت لقب النسخة الماضية 2022 أمام نوران جوهر.

وحافظت نور لمصر على حصد لقب أمريكا المفتوحة للمرة السادسة على التوالي.

الرجال

شهد نهائي الرجال بين علي فرج والنيوزلاندي بول كول إثارة كبرى في مباراة استغرقت 98 دقيقة.

حسم كول أول شوطين بنتيجة 11-7 و11-7 في 24 دقيقة فقط ليقترب من حسم اللقب.

ولكن نجح البطل المصري في العودة بالمباراة ومعادلة النتيجة بشوطين لكل منهما واللجوء لشوط فاصل وحاسم.

ونجح علي فرج في الفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-8 و11-8 في 38 للشوطين فقط.

وفي أطول أشواط المباراة حسم بول كول اللقب بصعوبة بالغة بعد الفوز بنتيجة 12-10 في الشوط الفاصل.

واستغرق الشوط الفاصل 28 دقيقة كاملة.

وبذلك يخسر علي فرج أول بطولاته منذ عودته من الإصابة في أبريل الماضي.

وكان علي فرج قد توج خلال تلك الفترة بألقاب بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم ومانشستر والجونة وباريس المفتوحة وقطر كلاسيك.

اسكواش نور الشربيني علي فرج أمريكا المفتوحة
نرشح لكم
كرة يد - حميد: كأس العالم طموحي بعد العودة.. وهذه علاقتي بحراس الأهلي لكرة القدم سلة – أحمد عمر لـ في الجول: الاتحاد يحتاج للإنسجام.. والحظ لم يحالفنا في البطولة العربية كرة سلة - تفاصيل اجتماع الخطيب مع أوجستي كرة يد - الزمالك ينتصر بفارق 26 هدفا.. الأهلي يهزم الجزيرة في دوري المحترفين استشهاد لاعب البريج الفلسطيني لكرة السلة جراء قصف غزة رويترز: من بينهم الاسكواش.. خطوة واحدة تفصل 5 رياضات جديدة عن أولمبياد 2028 الأولمبية الدولية تعلق عضوية روسيا.. وموقف الرياضيين من أولمبياد باريس كرة سلة - الأهلي رابع البطولة العربية بالخسارة أمام الكويت
أخر الأخبار
اسكواش - إضافة إنجاز جديد.. نور الشربيني تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى 39 دقيقة | رياضات أخرى
مواعيد مباريات الأحد 15 أكتوبر 2023.. إسبانيا ضد النرويج واستمرار تصفيات أمم أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
تصفيات يورو 2024 – إيطاليا تفوز على مالطا قبل مواجهة إنجلترا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الواحد السيد: وكيل فتوح متمسك بـ 70% من طلباته.. وهذا صاحب القرار النهائي 10 ساعة | الدوري المصري
تصفيات يورو 2024 – حُسمت الأمور.. تأهل الدنمارك وسلوفينيا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الواحد السيد: الأزمة المالية ضغطت لاعبي الزمالك.. وهذه حقيقة تغيير اللائحة 10 ساعة | الدوري المصري
جمال علام: ثقوا في المنتخب.. تحقيق البطولة ليس جديدا على مصر 11 ساعة | منتخب مصر
سعيد بن رحمة: صلاح هو أفضل لاعبي منتخب مصر 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 2 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 3 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 4 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة