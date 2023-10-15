اسكواش - إضافة إنجاز جديد.. نور الشربيني تتوج بلقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى

نجحت نور الشربيني بطلة العالم للاسكواش في إضافة إنجاز جديد لخزينتها بعد حسم لقب أمريكا المفتوحة -أحد أعرق بطولات اللعبة- للمرة الأولى في تاريخها.

وشاركت نور الشربيني في نهائي أمريكا المفتوحة للمرة الخامسة في تاريخها ونجحت أخيرا في حصد لقبها الأول من البطولة.

بينما فقدت مصر لقب نسخة الرجال للموسم الثاني على التوالي، بعدما تغلب النيوزلاندي بول كول أمام علي فرج لاعب وادي دجلة في مباراة ماراثونية.

وسبق وأن حقق علي فرج لقب أمريكا المفتوحة مرتين في 2017 و2019 بينما حصد وصافة آخر نسختين.

نور الشربيني

حققت نور الشربيني لقب أمريكا المفتوحة للمرة الأولى في تاريخها بعد الوصول إلى النهائي للمرة الخامسة.

وتغلبت نور الشربيني على هانيا الحمامي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية والتي استغرقت 34 دقيقة فقط.

وحسمت نور المباراة بنتيجة 11-6 و11-6 و11-7 في الأشواط على الترتيب.

وبذلك تضيف نور الشربيني إنجاز جديد لخزينة ألقابها بعد التتويج باللقب الأول من أمريكا المفتوحة.

وكانت نور الشربيني قد خسرت اللقب في 2014 أمام الماليزية نيكول دافيد قبل أن تفقد لقب 2016 بالخسارة أمام الفرنسية كاميل سيرم.

ووصلت نور إلى نهائي نسخة 2018 ولكن خسرت من رنيم الوليلي هذه المرة وأخيرا خسرت لقب النسخة الماضية 2022 أمام نوران جوهر.

وحافظت نور لمصر على حصد لقب أمريكا المفتوحة للمرة السادسة على التوالي.

الرجال

شهد نهائي الرجال بين علي فرج والنيوزلاندي بول كول إثارة كبرى في مباراة استغرقت 98 دقيقة.

حسم كول أول شوطين بنتيجة 11-7 و11-7 في 24 دقيقة فقط ليقترب من حسم اللقب.

ولكن نجح البطل المصري في العودة بالمباراة ومعادلة النتيجة بشوطين لكل منهما واللجوء لشوط فاصل وحاسم.

ونجح علي فرج في الفوز بالشوطين الثالث والرابع بنتيجة 11-8 و11-8 في 38 للشوطين فقط.

وفي أطول أشواط المباراة حسم بول كول اللقب بصعوبة بالغة بعد الفوز بنتيجة 12-10 في الشوط الفاصل.

واستغرق الشوط الفاصل 28 دقيقة كاملة.

وبذلك يخسر علي فرج أول بطولاته منذ عودته من الإصابة في أبريل الماضي.

وكان علي فرج قد توج خلال تلك الفترة بألقاب بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم ومانشستر والجونة وباريس المفتوحة وقطر كلاسيك.