عبد الواحد السيد: وكيل فتوح متمسك بـ 70% من طلباته.. وهذا صاحب القرار النهائي

تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن الخيار الصعب بين رفع حرمان النادي من القيد وبين منح اللاعبين مستحقاتهم، ومستجدات تجديد العقود وعلى رأسها أحمد فتوح ظهير الفريق.

وقال عبد الواحد السيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "أوسوريو يجعل كل فرد في الجهاز الفني يضع تشكيلا ويتشاور معهم جميعا قبل أن يقرر في النهاية".

وأضاف "في معظم مبارياتنا نهدر العديد من الفرص ونصل إلى المرمى كثيرا. عد بالذاكرة إلى ما قبل أوسوريو وستجد الاختلاف".

وتابع "أوسوريو لا يحب أن يقول له أي لاعب: لماذا لا ألعب؟ وحين قيل له لماذا لا تبدأ بأصحاب الخبرات قال لقد بدأت بهم أمام أرتا سولار في الذهاب وخسرت 2-0".

وأوضح "أوسوريو حصل على نصف شهر ويتبقى له شهرين في مستحقاته، وهو الآن بحاجة لـ 4 لاعبين، 2 في وسط الملعب ومهاجم ومدافع يلعب بقدمه اليسرى".

وعن أزمة القيد قال: "كان أمامك حل من اثنين: إما حل أزمة القيد وإما منح اللاعبين مستحقاتهم. إذا تم فك إيقاف القيد سنصدر لأنفسنا مشاكل أكبر، وبالتالي كان من الأفضل أن نريح اللاعبين حاليا. هذا ما تم في وجود أحمد مرتضى وكررت الكلام نفسه للجنة الحالية".

وأكمل "كان لدي قنبلة موقوتة وبدأنا الفترة التحضيرية متأخرا بسببها، فلو بدأت الموسم بدون أن يحصل اللاعبون على مستحقاتهم كيف سأحدثهم"؟

وعن رفض اللاعبين للتدرب بسبب المستحقات قال: "مرة واحدة فقط تأجل المران من الصباح إلى بعد الظهر بالاتفاق مع قادة الفريق، وقال مرتضى منصور وقتها إن الأموال ستوضع في حسابات اللاعبين بعد الظهر وهو ما تم، وبالتالي تدربوا بشكل طبيعي".

وتابع "كان هناك كلام عن إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى في فترة الإعداد ولكنه لم يحدث لأن اللاعبين باتت لديهم ثقة فينا وأننا نقاتل لأجلهم".

وأكمل ضاحكا "قضيت 3 أشهر كلما دخلت النادي يسألني مصطفى الزناري أين الأموال"؟

وعن تجديد عقد أحمد فتوح قال: "اجتمعت مع وكيل فتوح وهو متمسك بـ 70% من طلباته للتجديد. هو ابن من أبناء الزمالك وأحد قادة الفريق والجماهير تحبه، وبالتالي أعتقد أنه يجب أن يكون هناك جزء من التضحية ونادي الزمالك سيقدره على الجانب الآخر".

وأوضح "يجب أن يتقبل فتوح الوضع القائم. في النهاية أنا أتفاوض والتنفيذ عمل الإدارة. القرار الأخير في المسألة سيكون في يد فتوح".

وعن تجديد عقد ثنائي حراسة المرمى محمد عواد ومحمد صبحي قال: "في النهاية سيكون هناك عرض للتجديد لكل منهما وبإذن الله سيتم حل كل هذه المشاكل. لدينا حراس جيدين مواليد 2003، وفي قطاع الناشئين الثنائي عمر عبد العزيز ومحمد إيهاب من مواليد 2008 أعتقد أنهما سيكونان من أفضل الحراس في تاريخ مصر".