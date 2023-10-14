عبد الواحد السيد: الأزمة المالية ضغطت لاعبي الزمالك.. وهذه حقيقة تغيير اللائحة

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 23:53

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - عبد الواحد السيد

تحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن فترة الأزمة المالية ومطالبته المستمرة للاعبين بالحصول على البطولات رغم حرمان النادي من القيد.

وقال السيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "خوان كارلوس أوسوريو مدرب مميز رغم الانتقادات التي توجه له، وتحمل الكثير في الفترة الماضية".

وأضاف "الأزمة المادية ضغطت اللاعبين، وفي الأصل يجب أن تجعل اللاعب يفكر في الملعب فقط. تحدثت مع اللاعبين وقلت لهم إنهم يلعبون لأجل جماهير الزمالك حتى لو كانت هناك صعوبات مادية".

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وأوضح "لست أضع مبررات للاعبين، ولكن الأمور المالية تمثل 80% من استقرار أي ناد".

وعن اللائحة المطبقة داخل الفريق قال: "لم أغيرها. هي نفس اللائحة التي وضعها عبد الحليم علي وأشرف قاسم. صحيح أن فيها بعض القصور ولكننا ننتظر مجلس الإدارة الجديد لتعديلها".

وتابع "ما فعلته بعد استلام اللاعبين لمستحقاتهم كان تسليم كل لاعب لائحته حتى أتمكن من حسابه في نهاية الموسم. طالما أخذت مستحقاتك أنتظر منك البطولات".

وأوضح "حتى مع ظروف الحرمان من القيد سأطالبك بالبطولة طالما أنك تلعب في الزمالك وخلفك جمهور عظيم".

وعن مباراة بيراميدز في الدوري قال السيد: "اللاعبون ذهبوا إلى مباراة بيراميدز وكأنها مباراة عادية. قلت لهم حتى وإن كان الفارق في الناحية المادية كبير لصالح بيراميدز فنحن لنا وضعنا واسم الزمالك كبير".

وأكمل "هناك من قال لنا: ماذا ستفعلون في البطولة العربية "هتخلوا شكلنا وحش"، ولكني كنت واثقا في اللاعبين وبالفعل ظهرنا بشكل جيد".

وعن مباراة أرتا سولار في الكونفدرالية قال: "انتقدوا فرحتنا باجتياز دور الـ 32. أنا أريد أن أفرح حتى لو كنت ألعب دور الـ 130. هذه ظروف مباراة، إذا كنا نتكلم عن الطبيعي فكان يجب أن نفوز هناك من البداية".

وأضاف "بين شوطي الإياب الجهاز الفني قال للاعبين إننا نادي الزمالك ولدينا القدرة على العودة، وكل ما كنا نحتاج إليه هو الهدف الأول، بجانب أن اللاعبين استشعروا الخطر فنجحنا في العودة".

وأوضح "قلت جملة واحدة: هذه المباراة إما ستحيي الموسم وإما ستنهيه، فمهما تطورنا بعدها ستترك مرارة".

وواصل "أشكر يوسف أوباما الذي تعرض لتحامل قبل الاحتراف ولكنه لاعب مميز وسيفيد النادي في الموسم الحالي".

وعن تنسيق العمل داخل النادي قال: "أنا المسؤول عن العقوبات الإدارية، أما العقوبات الفنية أتركها للجهاز الفني".

وأوضح "مثلا إيقاف اللاعب عن التدريبات متروك للجهاز الفني. أحيانا يستشيرني في هذا الجانب ولكني طلبت إبعادي عن هذه المسألة، بينما أتولى الأمور الإدارية كالمكافآت والعقوبات".

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