رومانو: جاسم بن حمد ينسحب من شراء مانشستر يونايتد

انهارت المفاوضات بين المستثمر القطري جاسم بن حمد وعائلة جليزر المالكة لمانشستر يونايتد من أجل الاستحواذ على أسهم النادي.

جاء ذلك وفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال إن الشيخ جاسم انسحب من شراء النادي الإنجليزي.

وبحسب رومانو أيضا، فقد رفض فريق رجل الأعمال القطري التعليق على انهيار المفاوضات مع عائلة جليزر، معتبرا إياها أمور سرية، ولكنه أكد انهيار المفاوضات.

وأوضح رومانو أن عرض الشيخ جاسم الأخير كان يبلغ ثلاثة مليار و500 مليون دولار نقدا بالإضافة إلى تسوية جميع الديون الخاصة بالشياطين الحمر للاستحواذ على النادي كاملا.

🚨 EXCLUSIVE: Sheikh Jassim has presented fully cash bid, clearing all old debt, with zero new debt, for 100% of the Club. Sheikh Jassim’s team decline to comment on this news citing “confidentiality restrictions”, but have confirmed they’ve withdrawn from the process. pic.twitter.com/UBUVDyDVAt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2023

وكان السير جيم راتكليف يتنافس مع الجانب القطري لشراء النادي، لكن دائما كان جاسم بن حمد أقرب في المفاوضات بشكل مباشر مع عائلة جليزر.

وذكر موقع "ذا أثلتيك" من قبل أن عائلة جليزر قيمت النادي مقابل 8 مليار دولار وهذا لم يصل إليه القطريين.

وحسب الموقع ذاته فقد تواصلت العائلة المالكة للنادي الإنجليزي مع الخليفي لمحاولة لإقناع الشيخ جاسم بزيادة عرضه، ولم ينجح الأمر حاليا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ10 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، ويعاني من تذبذب في الأداء والنتائج خلال الموسم الحالي.