الركراكي: المغرب ليس المرشح للفوز بكأس الأمم.. مصر ومنتخبات أخرى هم الأقرب

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن أسود الأطلس ليسوا المرشح الأبرز للفوز بكأس الأمم الإفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

وقال الركراكي في ندوة صحفية له نقلها موقع البطولة المغربي: "سيكون من الصعب على منتخب المغرب التتويج بكأس الأمم الإفريقية، الأمر دائما ما يكون شاقا بالنسبة لنا ولم نتأهل إلى نصف النهائي منذ فترة طويلة".

وأضاف "المغرب فاز بكأس الأمم الإفريقية مرة واحدة فقط وأعتقد أن آخر مرة وصلنا فيها إلى نصف النهائي كان لايزال الشعر فوق رأسي وكنت لاعبا".

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وأتم تصريحاته "أعتذر للجماهير المغربية لكننا لسنا مرشحين لإحراز كأس الأمم، فهناك منتخبات أفضل منا مثل مصر وكوت ديفوار والجزائر ونيجيريا وهم المرشحين للفوز باللقب".

وأسفرت قرعة كأس إفريقيا 2023 عن وقوع المغرب ضمن المجموعة السادسة رفقة كل من: الكونغو الديمقراطية وزامبيا وتنزانيا.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار- نيجيريا- غينيا الاستوائية- غينيا بيساو

المجموعة الثانية: مصر- غانا- كاب فيردي- موزمبيق

المجموعة الثالثة: السنغال- الكاميرون- غينيا- جامبيا

المجموعة الرابعة: الجزائر- بوركينا فاسو- موريتانيا- أنجولا

المجموعة الخامسة: تونس- مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة: المغرب- الكونغو الديمقراطية- زامبيا- تنزانيا

وستقام البطولة في ست مدن وهم أبيدجان وسان بيدرو وياموسوكرو وبواكي وكورهوجو.

وكذلك ستقام البطولة عبر ست ملاعب وهم كالتالي:

الحسن واتارا ويتسع لـ60 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

فيلكس أوفوي بوانيي ويتسع لـ33 ألف متفرج ويقع في أبيدجان.

السلام ويتسع لـ40 ألف متفرج ويقع في بواكي.

أمادو جون كوليبالي ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في كورهوجو.

لوران بوكو ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في سان بيدرو.

تشارليز كونان باني ويتسع لـ20 ألف متفرج ويقع في ياموسوكرو.

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