أديبايور عن احتفاله الشهير أمام جماهير أرسنال: لا أحد يقبل سب عائلته

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 18:19

كتب : FilGoal

أديبايور

تحدث إيمانويل أديبايور مهاجم أرسنال ومانشستر سيتي عن احتفاله الشهير بقميص الثاني ضد الأول في الدوري الإنجليزي عام 2009.

وكان التوجولي بعد رحيله عن أرسنال وانتقاله إلى مانشستر سيتي، قد ذاق نصيبه من غضب جماهير الجانرز، وحين سجل أمامهم قطع الملعب كله ليحتفل أمامهم.

وقال أديبايور عن ذلك عبر سكاي سبورتس: "أعتقد أن الجماهير يمكنها أن تنسى ما حدث في 2009 حين ركضت بطول الملعب".

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وأضاف "اليوم سأجعل الأمر واضحا. لا أعتقد أن أي إنسان سيقبل أن يغني الناس عن عائلته ويسبون أفرادها، تحديدا أمي وأبي، سأفعل أي شيء لأجلهما".

وأوضح "لقد تجاوزت الأمر وأتمنى أنهم تجاوزوه أيضا. نحن جميعا نحب كرة القدم، ومن حين لآخر حين يشاهدون هذا الاحتفال عبر التلفاز أو وسائل التواصل الاجتماعي، أتمنى أنهم الآن يمكنهم الضحك عليه وتجاوزه".

واختتم "هذا ما أتمناه لجماهير أرسنال، بجانب الحظ الأفضل في هذا العام".

وتم إيقاف أديبايور لمدة مباراتين وتغريمه 25 ألف جنيه استرليني من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تلك الواقعة الشهيرة.

وكان أديبايور قد سجل الهدف الثالث لمانشستر سيتي على أرسنال في الدقيقة 80، فيالمباراة التي انتهت بفوز سيتي 4-2، في سبتمبر 2009.

للمفارقة في الموسم السابق مباشرة، كان أديبايور هو من سجل هدفي فوز أرسنال على سيتي 2-0 في أبريل من نفس العام.

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي إيمانيويل أديبايور
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