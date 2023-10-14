تصفيات يورو 2024 - أوكرانيا تضغط على إيطاليا بالفوز على مقدونيا

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 17:56

كتب : FilGoal

أوليكساندر زينشنكو

تغلب منتخب أوكرانيا على ضيفه مقدونيا الشمالية بهدف دون رد ضمن منافسات المجموعة الثالثة لتصفيات يورو 2024.

سجل هدف المباراة الوحيد جريجوري سوداكوف في الدقيقة 30، بتسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة من أوليكساندر زينشنكو ظهير أرسنال.

وفي الدقيقة 96 سجل أوليكساندر كارافايف الهدف الثاني بتسديدة رائعة بعد تمريرة من رومان ياريمتشوك.

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بذلك يمنح منتخب أوكرانيا نفسه أفضلية مؤقتة في المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.

بينما يحتل منتخب إيطاليا المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، يليه مقدونيا بنفس الرصيد من 6 مباريات، ويتذيل منتخب مالطا المجموعة بلا نقاط.

ويتصدر منتخب إنجلترا هذه المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

منتخب إيطاليا يلعب ضد مالطا الليلة في العاشرة إلا الربع مساء، وإذا فاز سيتفوق على أوكرانيا بفارق المواجهات المباشرة حتى إشعار آخر، حيث فاز عليه ذهابا 2-1.

ثم في 17 أكتوبر يخوض منتخب إيطاليا مباراة حاسمة في ضيافة إنجلترا، بينما يملك منتخب أوكرانيا فرصة أخرى لزيادة الضغط حين يلاقي مالطا في اليوم ذاته.

وأخيرا يلعب منتخب إيطاليا في نوفمبر المقبل آخر مباراتين ضد مقدونيا وأوكرانيا، بينما سيتبقى لأوكرانيا فقط مواجهة إيطاليا.

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