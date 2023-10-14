كونتي يكشف أسباب ابتعاده عن التدريب في الفترة الحالية

كشف أنطونيو كونتي مدرب توتنام أسباب عدم توليه مسؤولية أي فريق خلال الوقت الحالي.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن نابولي قد رغب في التعاقد مع كونتي ليدرب الفريق بدلا من رودي جارسيا المدرب الحالي.

وقال كونتي في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت: "في الحقيقة بعد أن أنهيت مشواري مع توتنام في العام الماضي قررت أن أكرس حياتي بشكل أكبر لعائلتي ولنفسي وأن استمتع أكثر بأوقات فرغي".

واستمر "حاليا أنا أتعلم من لأنك عندما تدرب فإنك تتأثر بمباراة تلو الأخرى ولكن من المهم أيضا أن تمر بمواقف جديدة".

وتابع "لقد كان هناك بعض الشائعات حول سوق الانتقالات ولكن أنا بحاجة لتكريس وقت أكبر لابنتي لأنها سيدة صغيرة وأنا كنت قد ذهبت إلى لندن بمفردي وهذا قرار يخص حياتي والآن أريد أن الاستمرار في ذلك الطريق وأن أبدأ من جديد في وقت لاحق لأكون مستعدا للمعركة".

صاحب الـ 54 عاما ترك تدريب توتنام في شهر مارس الماضي بعد 76 مباراة كمدرب للفريق.