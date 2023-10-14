ديلي ميل: حادثة تخريب في ملعب توتنام.. واعتقال شخص

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 16:09

كتب : FilGoal

توتنام

تعرض ملعب توتنام الجديد إلى عملية تخريب أدت لمشكلة كبرى حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم السبت.

وأوضح التقرير أن عملية التخريب حدثت خلال التوقف الدولي الجاري وتم القبض على المسؤول عن الحادثة الإثنين الماضي.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمصادر الصحيفة الخاصة فإن تكلفة الإصلاحات ستصل لأكثر من مليون جنيه إسترليني على الأقل.

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وقال بيان من توتنام: "نستطيع التأكد أنه تم القيض على شخص تسبب في عملية تخريب في الملعب يوم الإثنين الماضي".

وأتم البيان "ليس هناك ما يشير إلى أن هذا الحادث مرتبط بمعاداة السامية".

من ناحية أخرى يتصدر توتنام جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بـ20 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه أرسنال بعد مرور ثماني جولات.

وسيطر توتنام على جوائز لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي إذ حصل عليها جيمس ماديسون في أغسطس وسون هيونج مين في سبتمبر.

فيما حصل مدرب الفريق أنجي بوستيكوجلو على جائزة مدرب الشهر في أغسطس وسبتمبر.

توتنام الدوري الإنجليزي
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