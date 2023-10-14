منافس مصر – نهاية أمل غانا في استدعاء لاعب ليفركوزن

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 15:36

كتب : FilGoal

جيريمي فريمبونج - بايرليفركوزن

انتهى أمل منتخب غانا في ضم جيريمي فريمبونج لصفوف الفريق بعدما شارك مع هولندا.

جيرمي فريمبونج

النادي : باير ليفركوزن

ودخل فريمبونج كبديل في مباراة هولندا وفرنسا التي أقيمت مساء أمس الجمعة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وذكر موقع "غانا سوكر نت" أن كل محاولات الاتحاد الغاني لكرة القدم فشلت في إقناع اللاعب بالانضمام للنجوم السوداء.

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اللاعب صاحب الـ22 عاما بدأ مسيرته في مانشستر سيتي ومنه انتقل إلى سيلتيك قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن في 2021.

وخاض فريمبونج في الموسم الجاري 10 مباريات مع فريقه سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع مثلهم.

ويلعب منتخب غانا رفقة مصر في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة كل من موزمبيق وكاب فيردي.

وستقام مباراة مصر وغانا في الـ18 من شهر يناير المقبل.

هذه ستكون المرة الخامسة التي تجمع منتخب مصر بمنافسه غانا ثالث أكثر المتوجين باللقب بعد سبع بطولات للفراعنة وخمس لغانا.

البداية كانت في دور المجموعات من نسخة 1970 وتعادلا إيجابيا بهدف لمثله.

المرة الثانية كانت في نسخة 1992 وفاز المنتخب الغاني في دور المجموعات بهدف دون رد.

وفي نهائي نسخة 2010 فاز منتخب مصر بهدف دون رد سجله محمد ناجي "جدو".

والمرة الأخيرة كانت كذلك في دور المجموعات في 2017 وفاز منتخب مصر بالنتيجة ذاتها بهدف دون رد سجله محمد صلاح.

لذا يصبح إجمالي المواجهات كالتالي:

4 مباريات

انتصاران لمصر

انتصار لغانا

تعادل وحيد

هولندا غانا فريمبونج
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