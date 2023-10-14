مانشستر يونايتد يفتح تحقيقا بشأن كثرة الإصابات

السبت، 14 أكتوبر 2023 - 15:15

كتب : FilGoal

ليساندرو مارتينيز - مانشستر يونايتد وإشبيلية

فتح مانشستر يونايتد تحقيقا بسبب كثرة الإصابات في صفوف الفريق ومعرفة إن كان هناك أي نمط معين يتكرر خلفها.

ويعاني ستة لاعبين من الفريق الأول من إصابات طويلة المدى وهم لوك شو وليساندرو مارتينيز وآرون وان بيساكا وتايريل مالاسيا وكوبي ماينو وأماد ديالو.

هذا بالإضافة لغياب بعض اللاعبين عن عدة مباريات خلال الموسم مثل ماسون ماونت ورافائيل فاران وسيرجيو ريجيلون.

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وقال جون مورتو المدير التنفيذي للنادي: "هناك بعض النتائج المختلطة حتى الآن فهناك 16 لاعبا تعرضوا لإصابات مختلفة خلال الموسم الجاري".

وواصل "هذا يمثل ثلثي الفريق ويعني أن إريك تين هاج مدرب الفريق لم يكن بإمكانه اختيار أقوى تشكيل له لمرة واحدة هذا الموسم".

وأردف "لحسن الحظ بدأنا نرى عودة بعض اللاعبين المصابين وهذا من شأنه أن يحدث فرقا، بما في ذلك راسموس هويلوند وماونت".

وأتم "نحن نبحث أيضا في سبب تعرضنا للعديد من الإصابات لمعرفة إذا كان هناك أي أنماط لتحسين الوقاية في المستقبل، فهناك إصابات قدرية لا يمكن التنبؤ بها مثل كوبي ماينو وأماد ديالو، فيما كان هناك إصابات أخرى تعكس الحجم الهائل للمباريات الذي لُعب الموسم الماضي بما في ذلك كأس العالم".

مانشستر يونايتد
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